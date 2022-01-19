Ткаченко планируют поставить главой СБУ вместо Баканова, — эксперт

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко может стать новым главой Службы безопасности Украины (СБУ) вместо Ивана Баканова.

Об этом написал политолог Алексей Голобуцкий, ссылаясь на источники в Офисе президента.

"Банковая сейчас крайне недовольна безалаберной работой Службы безопасности. Все возможные кейсы они проваливают и лишь комментируют постфактум. Вспомните хотя бы недавнюю хакерскую атаку, положившую сайты госорганов и учреждений. С другой стороны, ведомство Ткаченко сейчас намного эффективнее противостоит угрозам национальной безопасности: демонстрирует системную работу в сфере контрпропаганды и готовит точные аналитические прогнозы, которые уже успели оценить в ОП", — комментирует Голобуцкий.

Источники политолога в Министерстве культуры утверждают, что "у Ткаченко больше качественных информаторов и аналитиков, чем у всей СБУ. Уже сегодня его отчетам по контрразведке верят больше, чем отпискам службы".

В частности, именно эксперты Министерства разоблачили провокацию, которую готовили на Крещение со стороны Кремля. В планы провокаторов входил обстрел верующих во время обряда на пруду "Кирпичный" в Петровском районе Донецка с последующим обвинением в этом украинских военных.

"В то же время СБУ под руководством Баканова такую серьезную угрозу попросту "не заметила". В итоге на Банковой выводы сделали и готовят перестановку в Службе безопасности уже в ближайшее время", — сказал Голобуцкий.

Напоминаем, Ткаченко опубликовал свое заявление об отставке с поста министра культуры 11 ноября 2021 года.

Позже фракция "Слуга народа" сообщила, что не будет голосовать за отставку Ткаченко с должности министра культуры и информполитики. Тогда Арахамия подчеркнул, что Ткаченко должен был объяснить свое решение пропрезидентской фракции, придя на ее заседание, однако этого не произошло.

В итоге заявление министра так и не было рассмотрено Верховной Радой.