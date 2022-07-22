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Екскомандир корвету "Тернопіль", що тепер воює проти України, отримав підозру в держзраді
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру корвету "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.
Як нагадують у ДБР, після захоплення окупантами його частини у Севастополі та самого судна, капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.
Вказано, що слідчі бюро спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів того, що чоловік воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира, та заочно повідомили зраднику про підозру.
Відповідна частина 1 статті 111 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадуємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вишній Волочок". Ці офіцери також зрадили Україну у 2014 році під час захоплення Росією Криму, але зараз їм закидають держзраду саме через участь у війні проти України.
Крім того, бюро повідомило про підозру у держзраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в Криму, який в 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" здав єдину українську субмарину без бою.