Екскомандир корвету "Тернопіль", що тепер воює проти України, отримав підозру в держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому командиру корвету "Тернопіль" Максиму Ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

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Як нагадують у ДБР, після захоплення окупантами його частини у Севастополі та самого судна, капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Вказано, що слідчі бюро спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів того, що чоловік воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі "Ладний" на посаді помічника командира, та заочно повідомили зраднику про підозру.

Відповідна частина 1 статті 111 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадуємо, що раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вишній Волочок". Ці офіцери також зрадили Україну у 2014 році під час захоплення Росією Криму, але зараз їм закидають держзраду саме через участь у війні проти України.

Крім того, бюро повідомило про підозру у держзраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в Криму, який в 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" здав єдину українську субмарину без бою.