Екскомандир захопленої РФ єдиної української субмарини "Запоріжжя" отримав підозру в держзраді

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, який в 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" здав єдину українську субмарину без бою.

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Нині ж, як ідеться у повідомленні відомства, слідчі зібрали достатньо доказів того, що він воює проти України на боці російських окупаційних сил.

"Зрадивши присязі він присягнув збройним силам РФ та продовжив службу у російському Чорноморському флоті. Нині він на посаді заступника командира 4-ої окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ воює проти України на боці окупантів", - вказують у ДБР.

За частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу підозрюваному, якщо він потрапить до рук українського правосуддя, загрожує позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо, що раніше ДБР повідомило про підозру капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вишній Волочок". Ці офіцери також зрадили Україну у 2014 році, але зараз їм закидають держзраду саме через участь у війні проти України.