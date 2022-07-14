Экс-замглавы разведки ВМС получил подозрение в госизмене за участие в войне против Украины

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене бывшему заместителю начальника разведывательного управления командования штаба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Игорю Татарченко, в 2014 году перешедшему на сторону врага.

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Как отмечается в сообщении ведомства, после захвата российскими оккупантами его части в Севастополе капитан II ранга присягнул на верность агрессору.

В настоящее время уроженец Киевской области в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты воюет против Украины на стороне оккупантов, в частности его бригада принимала участие в боевых действиях в Буче и Ирпене. По оперативным данным, его близкие родственники до сих пор проживают на территории Киевской области.

Указано, что следователи ГБР собрали достаточно доказательств для уведомления о подозрении по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса. В случае попадания в руки украинских правоохранителей мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Процессуальное руководство в деле осуществляет Специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.

Напомним также, что в начале июля ГБР сообщило о подозрении в госизмене капитану І ранга воинской части, дислоцировавшейся в Крыму, который в 2014 году во время российской оккупации и блокирования подводной лодки "Запорожье" сдал единственную украинскую субмарину без боя, а ныне также воюет против Украины на стороне оккупантов.