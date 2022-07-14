Ексзаступник голови розвідки ВМС отримав підозру в держзраді через участь у війні проти України

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді колишньому заступнику начальника розвідувального управління командування штабу Військово-Морських сил Збройних сил України Ігорю Татарченко, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

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Як зазначається в повідомленні відомства, після захоплення російськими окупантами його частини у Севастополі капітан ІІ рангу присягнув на вірність агресору.

Нині уродженець Київської області на посаді командира 155-ї окремої бригади морської піхоти воює проти України на боці окупантів, зокрема його бригада брала участь в бойових діях у Бучі та Ірпені. За оперативними даними, його близькі родичі й досі проживають на території Київської області.

Вказано, що слідчі ДБР зібрали достатньо доказів для повідомлення йому про підозру за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу. У випадку потрапляння до рук українських правоохоронців чоловіку загрожуватиме до 15 років в'язниці.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадаємо також, що на початку липня ДБР повідомило про підозру у держзраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в Криму, який в 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" здав єдину українську субмарину без бою, а нині також воює проти України на боці окупантів.