Керівники окупаційної поліції РФ в п'яти містах Криму отримали підозру в держзраді

П'ятеро керівників окупаційних управлінь Міністерства внутрішніх справ Росії, що діють на Кримському півострові, отримали підозри за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як повідомляє прокуратура АР Крим та Севастополя, йдеться про колишніх керівників територіальних органів внутрішніх справ України в Севастополі, Сімферополі, Ялті, Керчі та Джанкої, які перейшли до окупаційних правоохоронних органів.

"Підозрювані склали присягу працівників органів внутрішніх справ України, присягнули бути відданими українському народові, суворо дотримуватися Конституції України та чинного законодавства. Однак, після окупації півострова у 2014 році зрадили присязі та перейшли на службу до окупантів, спочатку до "МВС Республіки Крим", яке пізніше увійшло до складу МВС РФ", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі констатують, що ці особи своїми діями та рішеннями сприяли становленню окупаційної адміністрації РФ шляхом безпосередньої участі в роботі незаконно створених правоохоронних органів, а також надавали допомогу представникам держави-окупанта у проведенні підривної діяльності проти України.

Нагадаємо також, що раніше Державне бюро розслідувань повідомило про підозри у держзраді, зокрема, капітану російського крейсера "Адмірал Макаров" та командиру ракетного катера "Вишній Волочок", які також зрадили Україну у 2014 році під час захоплення Росією Криму, а у 2022 прийняли участь у війні проти України.

Крім того, бюро повідомило про підозру у держзраді капітану І рангу військової частини, що дислокувалась в Криму, який в 2014 році під час російської окупації та блокування підводного човна "Запоріжжя" здав єдину українську субмарину без бою. Також підозру отримав колишній командир корвету "Тернопіль", який у 2014 році перейшов на бік ворога. У їхній компанії також опинився ексзаступник начальника розвідувального управління командування штабу Військово-Морських сил Збройних сил України Ігор Татарченко.