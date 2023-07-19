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Украина призывает МУС выдать ордер на арест главы белорусского Красного Креста
Министерство иностранных дел Украины призывает Международный уголовный суд выдать ордер на арест главы Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова, признавшего участие его организации в вывозе детей с оккупированных Россией территорий Украины. Об этом министр Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter.
"Я призываю Международный уголовный суд выдать ордер на арест Дмитрия Шевцова, который публично признался в преступлении незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины. Все виновные в краже украинских детей должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул он.
Отметим, что накануне вышел сюжет белорусского государственного телеканала "Беларусь 1", посвященный вывозу детей, в частности, из оккупированного РФ Лисичанска в белорусский Новополоцк, как заявляется, для отдыха и реабилитации.
При этом слово в нем предоставляется исключительно представителям оккупантов и сочувствующим им лицам, в том числе детям, сотруднице самого телеканала по имени Анастасия Бенедисюк, снимавшей репортаж, а также основателю белорусского благотворительного фонда и паралимпийцу Алексею Талаю и упомянутому Шевцову, лично посетившим оккупированный город.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В сюжете несколько раз прямо, в том числе со слов Шевцова и оккупационного "мэра" Лисичанска Андрея Скорого, или в виде намеков сообщается, что вывезенные дети вернулись на Донбасс из Беларуси в том же составе, в котором уезжали, и о похищении кого-либо речь не идет.
"Если честно, меня до глубины души возмутил тот факт, что люди думают - я не знаю, в меру своих мыслей воспаленных? или они считают, что так логично поступать? — когда обвинили Республику Беларусь в том, что мы похищаем детей, которые приезжают к нам на оздоровление. И честно говоря, дело в том, что и белорусский Красный Крест принимал в этом и принимает, и будет принимать активное участие", - заявил Шевцов.
По его словам, в действительности белорусский Красный Крест в сотрудничестве с фондом Талая лишь "заботится о детках, дарит им подарки и делает все, чтобы дети забыли об ужасах войны, просто передохнули и почувствовали, что есть островок счастья".
"И когда я понял, что обвиняют Республику Беларусь, я прекрасно понимаю, что эти обвинения рано или поздно напрямую будут высказаны в том числе белорусскому Красному Кресту. И просто для того, чтобы убедиться, убедить всех, я безусловно сел сразу в машину, в ближайший конвой и приехал сюда, чтобы показать всем", - заявил Шевцов.
В то же время он указал, что совершает свои действия потому, что "не может допустить урона имиджу ни страны, ни белорусскому Красному Кресту, ни самому всему движению Красного Креста и Красного Полумесяца в мире", которые, по словам Шевцова, стоят на защите гуманных ценностей, сохраняют жизни и помогают нуждающимся.
"Не важно, кто это. Мы помогаем всем, кто нуждается в помощи. Я даже не буду перечислять национальности, кому мы помогаем", - осторожно обошел вопрос руководитель белорусского Красного Креста.
Отметим также, что несколько дней назад Шевцов попал на камеру в футболке с Z-символикой, что однозначно демонстрирует его отношение к оккупации территорий Украины российскими войсками и при этом прямо противоречит принципу нейтральности, заявленному возглавляемой им организации.
"Для того, чтобы пользоваться доверием, движение не отдает предпочтения ни одной из сторон во время военных действий и никогда не вмешивается в противоречия политического, расового, религиозного или идеологического характера", - написано на сайте белорусского Красного Креста.
Напомним, что еще 3 мая Верховная Рада призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.
Примечательно, что соответствующий проект постановления изначально не содержал упоминаний Беларуси, однако профильный комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества настоял на включении таковых.
"По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений самопровозглашенного президента Республики Беларусь (Александра Лукашенко – Delo.ua), а также отдельных решений Союзного государства", – заявлено в окончательной редакции постановления.
Рада, среди прочего, предлагает другим странам и международным организациям осудить практику депортации детей и выразить публичную поддержку деятельности Международного уголовного суда, в частности, по расследованию и преследованию за преступления геноцида.
18 июля Европейский парламент призвал МУС рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко, поскольку Беларусь, помимо России, тоже несет ответственность за ущерб, причиненный Украине, и преступления, совершенные в Украине, в том числе из-за роли белорусского режима в незаконной передаче детей.
В марте, напомним, МУС выдал ордер на арест по подозрению в незаконной депортации украинцев, включая детей, в отношении президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой, которая лично "усыновила" мальчика, похищенного из Мариуполя Донецкой области после его оккупации Россией.