Катар готовий стати посередником в поверненні депортованих в Росію українських дітей

Президент Володимир Зеленський 28 липня провів у Києві зустріч із прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Як охарактеризував глава держави ці переговори у вечірньому відеозверненні, вони були дуже плідними.

"Найважливіше – Катар буде з нами в реалізації "формули миру", приєднується до спільних глобальних зусиль. Домовилися про співпрацю для повернення українських дітей, які були депортовані в Росію", - повідомив президент.

Також, він зазначив, що під час зустрічі було обговорено ситуацію навколо Чорноморської зернової ініціативи. За словами Зеленського, дуже важливо, щоб на світовому продовольчому ринку не було жодних дефіцитів та спровокованих Росією криз, оскільки це є питанням глобальної стабільності. Президент у цьому контексті подякував Катару "за відповідальну позицію".

"Цінуємо цей візит і вважаємо його важливим проявом підтримки та солідарності Катару з нашою державою. Щиро вдячні за всю отриману від Катару допомогу", - цитує також Зеленського його пресслужба.

Зі свого боку прем’єр Аль Тані переказав вітання від Еміра Катару й повідомив про намір цієї держави виділити 100 мільйонів доларів на підтримку гуманітарних потреб України.

Як вказують в ОП, президент поінформував співрозмовника про щоденні ракетні удари Росії по Одесі, намагання зруйнувати історичний центр міста, що перебуває під охороною ЮНЕСКО, та цивільну портову інфраструктуру.

"У цьому контексті сторони обговорили подальші кроки на шляху забезпечення глобальної продовольчої безпеки та продовження безпечного функціонування "зернового коридору", - зазначається в повідомленні.

Особливу увагу було приділено й плану відбудови України: глава держави окремо наголосив на можливостях для катарських інвестиційних фондів і ділових кіл брати участь в імплементації конкретних програм розвитку та відновлення України.

Крім того, як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, в ході першого в історії візиту до України голова катарського уряду зустрівся зі своїм колегою Денисом Шмигалем.

"Цінуємо, що ви перебуваєте з візитом у Києві в ці дні, коли Росія продовжує вести неоколоніальну за своєю суттю війну проти України. Ваш візит у такий складний для українського народу час є важливим сигналом і свідченням солідарності та підтримки України з боку вашої держави", — зазначив останній.

Під час зустрічі сторони відзначили важливість відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи та необхідність продовження реалізації ініціативи Grain from Ukraine. Шмигаль наголосив, що вийшовши із "зернової угоди", РФ поставила під загрозу життя мільйонів людей у всьому світі, насамперед у країнах Африки та Азії.

Прем’єри також детально обговорили ініційовану Зеленським "формулу миру", зокрема обмінялися думками щодо реалізації конкретних кроків цієї формули в таких напрямках як продовольча безпека, енергетична безпека та звільнення полонених і депортованих осіб.

Шмигаль подякував Катару за готовність докласти посередницьких зусиль з метою повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла і продовжує утримувати на своїй території.

Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба президента Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну Фото: пресслужба Кабміну

Також він висловив вдячність за надання Україні 100 млн доларів гуманітарної підтримки: зазначається, що гроші будуть спрямовані на відновлення у сфері медичного забезпечення, освіти, на гуманітарне розмінування та інші важливі соціальні й гуманітарні проекти. Окремо глава уряду України відзначив виділення 50 спеціальних стипендій для українців з можливістю навчання в Катарському університеті.

Аль Тані та Шмигаль домовилися тісно співпрацювати в межах спільної міжурядової комісії з економічного, торговельного та технічного співробітництва, а також утворити інші спеціалізовані робочі групи й комісії для напрацювання питань у різних сферах: від високих технологій і діджиталізації до постачання питної води в тих регіонах України, де це потрібно.

Нагадаємо також, що напередодні стало відомо, що шість арабських країн Перської затоки, включно з Катаром, виступають з єдиною позицією щодо важливості відновлення функціонування "зернової угоди", яка гарантувала безпеку суднам, що прямували до та з морських портів Одеської області.