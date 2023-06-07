Україна створює нову структуру для роботи з донорами задля розмінування територій: хто її очолить

Україна працює над створенням платформи, що здійснюватиме координацію та комунікацію щодо розмінування з міжнародними партнерами, зокрема з донорами, на політичному рівні.

Як повідомляє Міністерство економіки, про це йшлося на зустрічі його очільниці Юлії Свириденко з послом Японії Кунінорі Мацудою, координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун, координатором з протимінної діяльності ПРООН в Україні Полом Хеслопом та регіональним директором Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Метью Холлінгвортом.

Чиновниця підкреслила, що питання розмінування території України є одном з ключових для уряду, який продовжує вибудовувати ефективну структуру організації цього процесу, спираючись на підтримку та досвід міжнародних партнерів.

"На сьогодні ми завершуємо процес обрання членів наглядової ради Центру гуманітарного розмінування, який займатиметься операційними завданнями. І обговорюємо створення донорської координаційної платформи з розмінування, що здійснюватиме координацію та комунікацію, зокрема з донорами, на політичному рівні", - зазначила Свириденко.

Перший віцепрем'єр представила учасникам зустрічі бачення організаційної структури з управління процесом розмінування та системи взаємодії, зокрема між Центром гуманітарного розмінування та координаційною платформою по роботі з донорами.

Учасники зустрічі підтвердили готовність долучитись до роботи майбутньої платформи, зокрема Браун та Мацуда погодились бути співголовами цієї платформи, а від української сторони її співголовою стане сама Свириденко.

Під час зустрічі також обговорювалось питання важливості проведення масштабної інформаційної кампанії щодо розмінування з метою уникнення жертв серед населення, що проживає на забруднених вибухонебезпечними предметами територіях.

Нагадаємо, за даними української влади 174 тисяч квадратних кілометрів території України є потенційно забрудненими, потребують обстеження технічними та нетехнічними засобами та в разі необхідності – гуманітарного розмінування. За оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування на території України оцінений у 37,4 мільярда доларів.