Украина создает новую структуру для работы с донорами для разминирования территорий: кто ее возглавит

Украина работает над созданием платформы, которая будет осуществлять координацию и коммуникацию по вопросам разминирования с международными партнерами, в частности с донорами, на политическом уровне.

Как сообщает Министерство экономики, об этом шла речь на встрече его главы Юлии Свириденко с послом Японии Кунинори Мацудой, координатором системы ООН в Украине Денизом Брауном, координатором по противоминной деятельности ПРООН в Украине Полом Хеслопом и региональным директором Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Мэтью Холлингвортом.

Чиновница подчеркнула, что вопрос разминирования территории Украины является одним из ключевых для правительства, которое продолжает выстраивать эффективную структуру организации этого процесса, опираясь на поддержку и опыт международных партнеров.

"На сегодняшний день мы завершаем процесс избрания членов наблюдательного совета Центра гуманитарного разминирования, который будет заниматься операционными задачами. И обсуждаем создание донорской координационной платформы по разминированию, которая будет осуществлять координацию и коммуникацию, в частности с донорами, на политическом уровне", - отметила Свириденко.

Первый вице-премьер представила участникам встречи видение организационной структуры по управлению процессом разминирования и системы взаимодействия, в частности, между Центром гуманитарного разминирования и координационной платформой по работе с донорами.

Участники встречи подтвердили готовность присоединиться к работе будущей платформы, в частности, Браун и Мацуда согласились быть сопредседателями этой платформы, а от украинской стороны ее сопредседателем станет сама Свириденко.

В ходе встречи также обсуждался вопрос важности проведения масштабной информационной кампании по разминированию во избежание жертв среди населения, проживающего на загрязненных взрывоопасными предметами территориях.

Напомним, по данным украинских властей 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены, требуют обследования техническими и нетехническими средствами и в случае необходимости – гуманитарного разминирования. По оценке Всемирного банка, полный комплекс работ по гуманитарному разминированию на территории Украины оценивается в 37,4 миллиарда долларов.