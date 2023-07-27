Зеленский осмотрел разрушения Спасо-Преображенского собора в Одессе (ФОТО)

Президент Владимир Зеленский 27 июля посетил Одессу, где, в частности, осмотрел разрушения Спасо-Преображенского собора, полученные в результате недавнего массированного российского обстрела гражданской инфраструктуры и исторического центра Одессы.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, ему рассказали о масштабе разрушений храма и его текущем состоянии. Президента проинформировали, что сейчас специалисты должны определить возможности для восстановления сооружения. Также в Офисе президента напоминают, что готовность принять участие в восстановлении Спасо-Преображенского собора изъявили иностранные партнеры.

Кроме того, сообщается, что в ходе рабочего визита в Одессу в четверг Зеленский посетил реабилитационные отделения в медицинских учреждениях, где проходят программы физической реабилитации и восстановления украинские военные.

Президент пообщался с защитниками, находящимися на реабилитации в одном из них, где открыто отделение для военнослужащих на 30 коек, и пожелал им здоровья и скорейшего восстановления.

В другом капитально отремонтированном и переоснащенном центре президенту рассказали, что в этом учреждении проводится комплексная медицинская реабилитация пострадавших от взрывов, обстрелов, бомбардировок военных и гражданских раненых, восстановление их физического и психологического состояния.

Глава государства пообщался с медработниками из разных уголков Украины и от имени всего украинского народа поздравил их с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд, опыт и профессионализм. Кроме того, президент вручил государственные награды военным и гражданским медицинским работникам.

Что произошло с одесским собором

Напомним, что в ночь на 23 июля храм испытал значительные разрушения из-за ракетной атаки со стороны России. Был полностью уничтожен алтарь и повреждена несущая конструкция здания. Начальник Одесской областной военной администрации заявлял, что речь идет о прямом попадании по собору российской ракеты.

Об этом же в четверг заявил и Зеленский, указав, что именно российская ракета попала в алтарь. При этом, несмотря на разрушение и пожар, в храме была спасена Касперовская икона Божьей матери, которая в религиозных кругах считается оберегом Одессы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор является крупнейшим православным храмом Одессы. Первый храм на этом месте был заложен еще в 1795 году и освящен в 1808 году. Однако при коммунистической власти в 1936 году объект был взорван и снесен.

Копия предыдущего собора была восстановлена в 1999–2011 годах на месте разрушенного. Храм принадлежит к Украинской православной церкви, которая, в свою очередь, имеет каноническое подчинение Русской православной церкви. Собор в июле 2010 года освятил российский патриарх Кирилл.