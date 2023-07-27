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Ракетная атака по Одессе. Через несколько дней после обстрела нашли еще одну жертву

Одесса, дом, разрушения
Последствия российской ракетной атаки по Одессе в ночь на 23 июля 2023 . Фото: "Одеса. Офіційно" / Telegram

В Одессе установили еще одну жертву российской ракетной атаки 23 июля. Об этом 27 июля сообщили в Telegram-канале Одесского горсовета.

Отмечается, что тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой.

Личность погибшей устанавливается.

Обстрелы Одессы: что известно

Российские оккупанты в последнее время активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.

В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.

На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. Тогда пострадали более десяти человек.

Еще один обстрел Одессы был в ночь на 20 июля. Разрушения зафиксировали в центре областного центра, погиб охранник гражданского здания, еще несколько человек пострадали.

А 23 июля оккупанты разрушили в Одессе шесть жилых домов, повредили два памятника архитектуры, Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, а также десятки автомобилей. В тот день сообщалось об одном погибшем человеке и 22 раненых.

Автор:
Артем Ющенко