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Ракетная атака по Одессе. Через несколько дней после обстрела нашли еще одну жертву
В Одессе установили еще одну жертву российской ракетной атаки 23 июля. Об этом 27 июля сообщили в Telegram-канале Одесского горсовета.
Отмечается, что тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой.
Личность погибшей устанавливается.
Обстрелы Одессы: что известно
Российские оккупанты в последнее время активизировали атаки по Одессе и области на фоне выхода РФ из зерновой сделки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В частности, в ночь на 18 июля войска РФ применили ракеты и беспилотники. Силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.
На следующую ночь захватчики совершили новую атаку по региону, повредив дома, зерновой и масляный терминалы, промышленный объект и туристические базы. Тогда пострадали более десяти человек.
Еще один обстрел Одессы был в ночь на 20 июля. Разрушения зафиксировали в центре областного центра, погиб охранник гражданского здания, еще несколько человек пострадали.
А 23 июля оккупанты разрушили в Одессе шесть жилых домов, повредили два памятника архитектуры, Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП, а также десятки автомобилей. В тот день сообщалось об одном погибшем человеке и 22 раненых.