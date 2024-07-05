Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна по Дунайскому коридору.

Румыния будет продолжать свои усилия по увеличению объемов украинского зерна, проходящего транзитом по Дунайскому коридору, через увеличение транспортных мощностей и модернизацию инфраструктуры.

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Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщила Одобеску на совместной пресс-конференции с молдавским и украинским коллегами по результатам трехсторонней встречи в Кишиневе в пятницу, стороны, среди прочего, обсудили укрепление коридоров солидарности.

"Я хотела бы по этому случаю отметить существенный вклад Румынии в успешное функционирование коридоров солидарности. Румыния продолжит свои усилия по увеличению объемов зерна, проходящего транзитом по Дунайскому коридору, путем увеличения транспортных мощностей и лучшего использования, адаптации и модернизации инфраструктуры, поддерживающей эту деятельность", – заявила глава МИД.

Она сообщила, что на сегодняшний день около 68% украинского экспорта зерна и сельскохозяйственной продукции проходит через Румынию.

Одобеску также отметила, что сегодняшняя встреча является еще одним доказательством жесткой поддержки Украины Румынией, ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в условиях агрессивной войны, которую ведет РФ. Также она подчеркнула, что страна решительно поддерживает процесс европейской интеграции Республики Молдова и Украины.

"Республика Молдова и Украина становятся частью европейского проекта, единственного варианта, который может обеспечить своим гражданам безопасность, мир и процветание, которых они стремятся и заслуживают... И наша сильная, устойчивая и многоплановая поддержка как Республики Молдова, так и Украины будет продолжаться и в дальнейшем", - заверила министр.

Кроме того, она отметила, что победа Украины необходима не только потому, что это правильно и не только для безопасности и стабильности Черноморского региона, но и для того, чтобы не допустить начала новой агрессии РФ в будущем.

Украина увеличивает экспорт зерна через порты Румынии

Благодаря резкому увеличению поставок из Украины и текущим инфраструктурным проектам черноморский порт Румынии Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году.

Согласно сообщению, в прошлом году порт отгрузил 36 миллионов метрических тонн зерна, что на 50% больше, чем в прошлом году. Украинское зерно составило примерно 40% от общего объема, или 14 млн. тонн, по сравнению с 13,0 млн. на конец ноября и с 8,6 млн. за весь 2022 год.

Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала самым альтернативным экспортным маршрутом Киева после начала полномасштабного вторжения.

Румыния стремится увеличить свою транзитную способность для украинского зерна до 4 миллионов тонн в месяц и сейчас модернизирует железнодорожную и автомобильную инфраструктуру в порту и вокруг него. В частности сообщалось, что в румынском порту Констанца появится дополнительная якорная стоянка для украинского зерна, что значительно увеличит пропускную способность для перевозимых Дунаем грузов.

Через территорию Румынии на экспорт идет до 60% украинского зерна.

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