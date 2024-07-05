Румунія планує збільшити транзит українського зерна Дунайським коридором

Румунія продовжуватиме свої зусилля зі збільшення обсягів українського зерна, що проходить транзитом Дунайським коридором, через збільшення транспортних потужностей і модернізацію інфраструктури.

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Про це заявила міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску, передає "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила Одобеску на спільній пресконференції з молдовським та українським колегами за результатами тристоронньої зустрічі в Кишиневі в п'ятницю, сторони, серед іншого, обговорили зміцнення коридорів солідарності.

"Я хотіла б з цієї нагоди зазначити суттєвий внесок Румунії в успішне функціонування коридорів солідарності. Румунія продовжить свої зусилля зі збільшення обсягів зерна, що проходить транзитом Дунайським коридором, шляхом збільшення транспортних потужностей і кращого використання, адаптації та модернізації інфраструктури, що підтримує цю діяльність", - заявила глава МЗС.

Вона повідомила, що на сьогодні близько 68% українського експорту зерна і сільськогосподарської продукції проходить через Румунію.

Одобеску також зазначила, що сьогоднішня зустріч є ще одним доказом твердої підтримки України Румунією, її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в умовах агресивної війни, яку веде РФ. Також вона наголосила, що її країна рішуче підтримує процес європейської інтеграції Республіки Молдова та України.

"Республіка Молдова та Україна стають частиною європейського проєкту, єдиного варіанту, що може забезпечити своїм громадянам безпеку, мир і процвітання, на які вони прагнуть і заслуговують... І наша сильна, стійка та багатопланова підтримка як Республіки Молдова, так і України триватиме й надалі", - запевнила міністерка.

Крім того, вона зауважила, що перемога України необхідна не лише тому, що це правильно, і не лише для безпеки і стабільності Чорноморського регіону, а й для того, щоб не допустити початку нової агресії РФ у майбутньому.

Україна збільшує експорт зерна через порти Румунії

Завдяки різкому збільшенню поставок з України та поточним інфраструктурним проєктам, чорноморський порт Румунії Констанца зафіксував найвищий експорт зерна у 2023 році.

Згідно з повідомленням, у минулому році порт відвантажив 36 мільйонів метричних тонн зерна, що на 50% більше, ніж у попередньому році. Українське зерно склало приблизно 40% від загального обсягу, або 14 млн тонн, порівняно з 13,0 млн на кінець листопада та з 8,6 млн за весь 2022 рік.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна, а Констанца стала найбільшим альтернативним експортним маршрутом Києва після початку повномасштабного вторгнення.

Румунія прагне збільшити свою транзитну спроможність для українського зерна до 4 мільйонів тонн на місяць і зараз модернізує залізничну та автомобільну інфраструктуру в порту та навколо нього. Зокрема повідомлялося, що у румунському порту Констанца з’явиться додаткова якірна стоянка для українського зерна, що значно збільшить пропускну здатність для вантажів, які перевозяться Дунаєм.

Через територію Румунії на експорт йде до 60% українського зерна.

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