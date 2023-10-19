Більше половини українського зерна експортується через Румунію

За час повномасштабної війни Україна спільно з Румунією значно розвинули логістику у сфері вантажних перевезень. Наразі до 60% українського зерна йде на експорт транзитом через румунську територію.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що за обсягами двосторонньої торгівлі з Україною Румунія вийшла на третє місце.

За словами Шмигаля, Україна готова робити всі необхідні кроки задля покращення ситуації з експортом агропродукції, починаючи від страхування військових ризиків і завершуючи створенням коридорів.

Відомо, що Київ і Бухарест працюють над планом контролю за експортом зерна з України. Румунія не стала продовжувати заборону на імпорт українського продовольства після 15 вересня, коли сплив термін обмежень, запроваджених на рівні Єврокомісії.

Зазначимо, румунські портові оператори намагаються збільшити потужності з перевалки зерна у своєму порту Констанца, оскільки Україна нарощує експорт зерна через румунські порти які стали для Києва головним транзитним вузлом після виходу Росії із "зернової угоди".

Ще раніше уряд Румунії заявляв, що має на меті подвоїти щомісячну пропускну здатність для транзиту українського зерна через порт Констанца до чотирьох мільйонів метричних тонн у найближчі місяці з фактично нуля до початку російської війни.