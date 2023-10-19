Україна та Румунія розширюють оборонне співробітництво

Україна й Румунія розширюватимуть взаємне військово-технічне співробітництво. Взаємовигідне партнерство передбачає підсилення обороноздатності України та розвиток ОПК Румунії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зазначається, що 18 жовтня в рамках візиту урядової делегації Румунії міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін та міністр економіки, підприємництва і туризму Румунії Штефан-Раду Опря підписали Меморандум про взаєморозуміння.

У документі йдеться про підтримку й розширення взаємного військово-технічного співробітництва між Румунією та Україною.

"Підписаний меморандум свідчить про тверду підтримку Румунією української оборонної індустрії, про яку було заявлено в Угоді між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про військово-технічне співробітництво, підписаній в Бухаресті 5 вересня 2020 року", - підкреслюють в Мінстратегпромі.

Очікується, що результатом цього Меморандуму стане укріплення дружніх двосторонніх відносин, що існують між Румунією та Україною, зокрема у сфері оборонної промисловості. Взаємовигідне партнерство передбачає підсилення обороноздатності України та розвиток ОПК Румунії.

"Нарощування співпраці з оборонними індустріями західних країн — один з пріоритетів розвитку українського ОПК. Ми прагнемо повністю інтегруватися у безпековий простір НАТО та стати надійним партнером — і ми раді, що настільки важливі для нас країни, як Румунія, підтримують наше прагнення", — прокоментував Камишін.

"Ми підтримуємо поглиблення та розширення співробітництва між нашими оборонними компаніями. Ми впевнені, що подальше залучення інвестицій дозволить підвищити конкурентоспроможність, ефективність та інноваційний потенціал технологічної та промислової бази. Ми підтримуємо Україну як надійного, вірного демократичним цінностям партнера. Коли дозволить ситуація, ми також готові долучитися до програм відновлення, щоб повернути життя громадян України якомога ближче до нормального", – додав міністр Румунії Штефан-Раду Опря.

Війна РФ проти України торкнуласяРумунії

Зауважимо, Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї через те, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл.

Нещодавно міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії" і становить ризик для громадян.

У Румунії, яка є членом НАТО, 13 вересня знову знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.