У Румунії заявили, що війна РФ проти України торкнулася і їхньої країни і несе ризик для громадян

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії" і становить ризик для громадян.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Одобеску прокоментувала виявлені на території Румунії фрагменти безпілотників, подібного до тих, що використовувалися російськими військовими для обстрілу українських портів на Дунаї.

“Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян”, – сказала голова МЗС Румунії.

Вона наголосила, що уряд Румунії рішуче засудив усі атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, на невинних людей за сотні метрів від румунського кордону.

Одобеску також нагадала, що Румунія передала протест російській стороні, а президент Румунії Клаус Йоганніс заявив про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

“Безпекова ситуація в нашому регіоні погіршується… Те, що Росія останнім часом робить у нашому регіоні – обурливо”, - констатувала міністерка.

Вона підкреслила загрози, які становить Росія для комерційного судноплавства в Чорному морі та загалом для безпеки у цьому регіоні.

“Україна та український народ продемонстрували величезну мужність, рішучість і стійкість. Зараз важливо продовжувати нашу сильну підтримку України та українського народу. Українці не тільки захищають свою країну, вони також захищають нас, нашу безпеку, нашу свободу, тому що те, що Росія робить у цій незаконній, жорстокій, невиправданій війні, загрожує й іншим”, – наголосила посадовиця.

Нагадаємо, у Румунії, яка є членом НАТО, 13 вересня знову знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.