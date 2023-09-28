АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Топ-10 аптек Киева Топ-10 аптек Киева
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Политика
Дата публикации

В Румынии заявили, что война РФ против Украины затронула и их страну и несет риск для граждан

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии" и представляет риск для граждан.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Одобеску прокомментировала обнаруженные на территории Румынии фрагменты беспилотников,которые используют российские военные для обстрела украинских портов на Дунае.

"Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан", - сказала глава МИД Румынии.

Она подчеркнула, что правительство Румынии решительно осудило все атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, на невинных людей в сотне метров от румынской границы.

Одобеску также напомнила, что Румыния передала протест российской стороне, а президент Румынии Клаус Иоганнис заявил о неприемлемом нарушении воздушного пространства Румынии.

"Безопасная ситуация в нашем регионе ухудшается… То, что Россия в последнее время делает в нашем регионе – возмутительно", - констатировала министр.

Она напомнила про угрозы, которые представляет Россия для коммерческого судоходства в Черном море и в целом для безопасности в этом регионе.

“Украина и украинский народ продемонстрировали огромное мужество, решительность и стойкость. Сейчас важно продолжать нашу мощную поддержку Украины и украинского народа. Украинцы не только защищают свою страну, они также защищают нас, нашу безопасность, нашу свободу, потому что то, что Россия делает в этой незаконной, жестокой, неоправданной войне, угрожает и другим" – подчеркнула Одобеску.

Напомним, в Румынии, являющейся членом НАТО, 13 сентября снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски упавших на территории страны фрагментов ударных беспилотников, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру.

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном береге Дуная.

Автор:
Светлана Манько