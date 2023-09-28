В Румынии заявили, что война РФ против Украины затронула и их страну и несет риск для граждан

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии" и представляет риск для граждан.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Одобеску прокомментировала обнаруженные на территории Румынии фрагменты беспилотников,которые используют российские военные для обстрела украинских портов на Дунае.

"Это очень серьезно, и это представляет риск для наших граждан", - сказала глава МИД Румынии.

Она подчеркнула, что правительство Румынии решительно осудило все атаки России на гражданскую инфраструктуру Украины, на невинных людей в сотне метров от румынской границы.

Одобеску также напомнила, что Румыния передала протест российской стороне, а президент Румынии Клаус Иоганнис заявил о неприемлемом нарушении воздушного пространства Румынии.

"Безопасная ситуация в нашем регионе ухудшается… То, что Россия в последнее время делает в нашем регионе – возмутительно", - констатировала министр.

Она напомнила про угрозы, которые представляет Россия для коммерческого судоходства в Черном море и в целом для безопасности в этом регионе.

“Украина и украинский народ продемонстрировали огромное мужество, решительность и стойкость. Сейчас важно продолжать нашу мощную поддержку Украины и украинского народа. Украинцы не только защищают свою страну, они также защищают нас, нашу безопасность, нашу свободу, потому что то, что Россия делает в этой незаконной, жестокой, неоправданной войне, угрожает и другим" – подчеркнула Одобеску.

Напомним, в Румынии, являющейся членом НАТО, 13 сентября снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски упавших на территории страны фрагментов ударных беспилотников, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру.

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном береге Дуная.