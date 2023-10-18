Уряди України й Румунії провели спільне засідання: які результати?

Уряди України та Румунії на спільному засіданні 18 жовтня підписали сім документів. Зокрема, йдеться про розширення експортної спроможності України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що спільно зі своїм румунським колегою Марчелом Чулаку підписав спільну заяву, у якій зафіксовано рамкові результати зустрічі.

Уряди підписали угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через річку Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску.

Крім того, укладено Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва. Сторони планують комплексно розвивати пункти пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення.

Також підписано Міжурядовий імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським співтовариством про реадмісію осіб, який дозволить підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією. А між міністерствами охорони здоров’я України та Румунії підписано декларацію про наміри співпраці між закладами охорони здоров’я.

Укладено й Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії, Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між українським Мінстратегпромом та Міністерством економіки Румунії.

Україна й Румунія: що відомо про засідання урядів?

Наприкінці вересня спільне засідання урядів України та Румунії анонсував румунський премʼєр-міністр Марчел Чолаку.

"Наступного місяця у мене буде спільна зустріч з Україною, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб закрити якомога більше напрямків співпраці, які ми маємо з Україною", – зазначав тоді він.

12 жовтня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сторони обговорять питання експорту.

Очільник уряду висловлював переконання, що буде підписано та швидко реалізовано масу документів, які дозволять збільшити експортні спроможності української логістики з Румунією і Молдовою вдвічі.