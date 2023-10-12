Обговорять експорт. Шмигаль анонсував спільне засідання урядів України й Румунії наступного тижня

Спільне засідання урядів України та Румунії відбудеться наступного тижня. Про це 12 жовтня заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає "Укрінформ".

Він зазначив, що обговорюватиметься питання розширення експортної спроможності України.

"Ми наступного тижня будемо мати спільне засідання урядів: українського та румунського. Я переконаний, буде підписано та дуже швидко реалізовано масу документів, які дозволять збільшити вдвічі експортні спроможності нашої логістики з Румунією і з Модовою також", – висловився чиновник.

За словами Шмигаля, Україна готова робити всі необхідні кроки задля покращення ситуації з експортом агропродукції, починаючи від страхування військових ризиків і завершуючи створенням коридорів.

"Йдеться і про "коридори солідарності" та розширення спроможностей нашого коридору з країнами-сусідами. Сьогодні ми в активному діалозі із Румунією, Словаччиною, Молдовою. Буквально щодня відбуваються переговори", – додав він.

Україна і Румунія: що відомо про засідання урядів?

Наприкінці вересня про спільне засідання урядів України та Румунії оголосив румунський премʼєр-міністр Марчел Чолаку.

"Наступного місяця у мене буде спільна зустріч з Україною, і я поїду до Києва з кількома міністрами, щоб закрити якомога більше напрямків співпраці, які ми маємо з Україною", – зазначав тоді він.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що скоро між двоми країнами запрацює зерновий коридор через Молдову.

Того ж дня він сказав, що найближчими тижнями готується спільне засідання урядовців України та Румунії.

Також відомо, що Київ і Бухарест працюють над планом контролю за експортом зерна з України. Румунія не стала продовжувати заборону на імпорт українського продовольства після 15 вересня, коли сплив термін обмежень, запроваджених на рівні Єврокомісії.