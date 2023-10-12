Обсудят экспорт. Шмигаль анонсировал совместное заседание правительств Украины и Румынии на следующей неделе

Совместное заседание правительств Украины и Румынии состоится на следующей неделе. Об этом 12 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает "Укринформ".

Он отметил, что будут обсуждаться вопросы расширения экспортной способности Украины.

"Мы на следующей неделе будем иметь совместное заседание правительств: украинского и румынского. Я убежден, будет подписана и очень быстро реализована масса документов, которые позволят увеличить вдвое экспортные способности нашей логистики с Румынией и с Модовой также", – высказался чиновник.

По словам Шмыгаля, Украина готова делать все необходимые шаги для улучшения ситуации с экспортом агропродукции, начиная от страхования военных рисков и заканчивая созданием коридоров.

"Речь идет и о "коридорах солидарности" и расширении возможностей нашего коридора со странами-соседями. Сегодня мы в активном диалоге с Румынией, Словакией, Молдовой. Буквально ежедневно проходят переговоры", – добавил он.

Украина и Румыния: что известно о заседании правительств?

В конце сентября о совместном заседании правительств Украины и Румынии объявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

"В следующем месяце у меня будет совместная встреча с Украиной, и я поеду в Киев с несколькими министрами, чтобы закрыть как можно больше направлений сотрудничества, которые у нас есть с Украиной", – отмечал тогда он.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что скоро между двумя странами заработает зерновой коридор через Молдову.

В тот же день он сказал, что в ближайшие недели готовится совместное заседание чиновников Украины и Румынии.

Также известно, что Киев и Бухарест работают над планом контроля за экспортом зерна из Украины. Румыния не стала продолжать запрет на импорт украинского продовольствия после 15 сентября, когда истек срок ограничений, введенных на уровне Еврокомиссии.