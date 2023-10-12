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Обсудят экспорт. Шмигаль анонсировал совместное заседание правительств Украины и Румынии на следующей неделе

Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Правительственный портал

Совместное заседание правительств Украины и Румынии состоится на следующей неделе. Об этом 12 октября заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает "Укринформ".

Он отметил, что будут обсуждаться вопросы расширения экспортной способности Украины.

"Мы на следующей неделе будем иметь совместное заседание правительств: украинского и румынского. Я убежден, будет подписана и очень быстро реализована масса документов, которые позволят увеличить вдвое экспортные способности нашей логистики с Румынией и с Модовой также", – высказался чиновник.

По словам Шмыгаля, Украина готова делать все необходимые шаги для улучшения ситуации с экспортом агропродукции, начиная от страхования военных рисков и заканчивая созданием коридоров.

"Речь идет и о "коридорах солидарности" и расширении возможностей нашего коридора со странами-соседями. Сегодня мы в активном диалоге с Румынией, Словакией, Молдовой. Буквально ежедневно проходят переговоры", – добавил он.

Украина и Румыния: что известно о заседании правительств?

В конце сентября о совместном заседании правительств Украины и Румынии объявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

"В следующем месяце у меня будет совместная встреча с Украиной, и я поеду в Киев с несколькими министрами, чтобы закрыть как можно больше направлений сотрудничества, которые у нас есть с Украиной", – отмечал тогда он.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявил, что скоро между двумя странами заработает зерновой коридор через Молдову.

В тот же день он сказал, что в ближайшие недели готовится совместное заседание чиновников Украины и Румынии.

Также известно, что Киев и Бухарест работают над планом контроля за экспортом зерна из Украины. Румыния не стала продолжать запрет на импорт украинского продовольствия после 15 сентября, когда истек срок ограничений, введенных на уровне Еврокомиссии.

Автор:
Артем Ющенко