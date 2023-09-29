Війна перетинає поріг НАТО: Румунія розмістила ППО на Дунаї через постійні атаки російських дронів по Одещині

Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів на Дунаї через те, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл.

Про це повідомляє Reuters.

Також Румунія збільшить кількість військових постів і патрулів у прикордонних з Україною населених пунктах.

"Ці заходи разом із розгортанням чотирьох додаткових американських винищувачів F-16 і розширення забороненої для польотів зони є ознакою зростаючого занепокоєння в Румунії, яка є членом НАТО, щодо того, що війна в Україні може перекинутися на їх територію", - зазначає видання.

Reuters нагадує, що у листопаді минулого року ракета влучила на територію Польщі, убивши двох людей і викликавши короткочасну загрозу безпеки, хоча пізніше було встановлено, що в цьому винна українська ППО.

Тепер від постійних російських атак по портовій інфраструктурі на Одещині страждає Румунія.

Після виходу із зернової угоди 17 липня Москва почала націлюватися на українські порти та склади вздовж Дунаю, намагаючись перекрити основний альтернативний шлях експорту української сільськогосподарської продукції.

Серед цілей були українські порти Ізмаїл і Рені, обидва з яких розташовані через Дунай від румунської території.

"Уламки частин російських безпілотників у Румунії підкреслюють ризик конфлікту між Росією та НАТО, що спонукає румунські збройні сили посилити безпеку в цьому районі, щоб захистити цивільне населення", - сказали виданню високопоставлені чиновники з Міністерства оборони Румунії.

Крім того, румунська влада побудувала два бомбосховища в невеликому селі Плауру, всього за кілька сотень метрів від Ізмаїла, а місцеві жителі отримують сповіщення на мобільні телефони, коли російські безпілотники прямують у напрямку Одещини.

У заяві минулої п’ятниці Міністерство оборони Румунії повідомило, що близько 100 американських військовослужбовців і чотири літаки F-16 Fighting Falcon прибули на військову авіабазу Борча приблизно в 150 км на південь від Ізмаїла.

З середини вересня міністерство також розширило заборонену для польотів зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км усередині Румунії та до висоти 4000 метрів як засіб стримування російських безпілотників, які проникають у повітряний простір Румунії.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив журналістам у Києві в четвер, що немає доказів того, що російські удари поблизу українсько-румунського кордону були навмисним нападом на Румунію, але назвав їх "безрозсудними" та "дестабілізуючими".

Речник міністерства оборони Румунії Костянтин Спіну також заявив, що немає жодних ознак того, що Росія націлена на Румунію, але характер нападів на українську територію поблизу румунського кордону не гарантує, що російські дрони знову не впадуть на території країни НАТО.

"Вони (російські безпілотники) літають на дуже низькій висоті, іноді менше 200 метрів (над землею)... вони побудовані таким чином, щоб найменше відбивати радіолокаційні хвилі. Жодна країна в світі не може на 100% захистити свій повітряний простір від усіх засобів нападу", — сказав він.

Війна РФ проти України торкнуласяРумунії

Нещодавно міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України "торкнулася безпосередньо Румунії" і становить ризик для громадян.

У Румунії, яка є членом НАТО, 13 вересня знову знайшли фрагменти, схожі на осколки БПЛА.

Раніше 9 вересня військовослужбовці Військово-морських сил Румунії, відправлені командуванням гарнізону в Тулчі на пошуки фрагментів ударних безпілотників, які могли впасти на території країни, виявили фрагменти такого дрону приблизно за 2,5 км на південний схід від села Плауру.

А після російської атаки на порт Ізмаїл 4 вересня, коли з українського боку було візуально зафіксовано падіння безпілотника на румунській території, влада Румунії спочатку відмовлялася визнавати це, проте надалі все ж підтвердила виявлення фрагментів дрону поряд з Плауру, розташованого безпосередньо навпроти Ізмаїла на протилежному березі Дунаю.

Як вважають в розвідці Британії, дрони, запущені Росією, вражали цілі на відстані 200 м від румунського кордону, що свідчить про те, що Росія "розвинула апетит" до нанесення ударів поблизу території НАТО.