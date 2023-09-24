Польща планує створити найсильнішу армію в Європі

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив про намір зробити Військо польське найсильнішою сухопутною армією в Європі, яка буде налічувати 300 тисяч солдатів.

Про це повідомляє Polskie Radio.

Зазначається, що у суботу, 23 вересня, Блащак під час великої військової присяги на святі 16-ї механізованої дивізії заявив, що Військо польське має стати найбільш потужною сухопутною армією у Європі.

Присягу у суботу склали 850 бійців Збройних сил Польщі. Повідомляється, що це найбільша група військових, які склали чи складатимуть присягу цими вихідними.

Блащак підкреслив, що важливо стримати агресора, аби Росія не наважилася напасти на Польщу.

"А якщо додати те, що кожен сантиметр польської землі захищає Військо польське, ми маємо гарантію безпеки нашої Батьківщини", - підкреслив міністр оборони Польщі.

Зауважимо, російське вторгнення в Україну змусило Польщу збільшити витрати на оборону. Поляки планують витрачати 4% ВВП на армію - цей показник вдвічі перевищує нормативи НАТО.

Нагадаємо, раніше польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні у світлі повномасштабного російського військового вторгнення.

Але пізніше президент Польщі Анджей Дуда підкреслив, що Польща продовжить Україні передачу озброєння радянських зразків, а заява польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок була сприйнята неправильно.

Дуда пояснив, що заява глави уряду стосувалася саме нового озброєння, яке наразі закуповується для польської армії.