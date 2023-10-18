Правительства Украины и Румынии провели совместное заседание: какие результаты?

Правительства Украины и Румынии на совместном заседании 18 октября подписали семь документов. В частности, речь идет о расширении экспортной способности Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга, передает "Укринформ".

Он отметил, что совместно со своим румынским коллегой Марчелом Чулаку подписал совместное заявление, в котором зафиксированы рамочные результаты встречи.

Правительства подписали соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигету-Мармацией. Там откроется один из запланированных пунктов пропуска.

Кроме того, был заключен Меморандум касательно усиления сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства. Стороны планируют комплексно развивать пункты пропуска для автомобильного, железнодорожного, морского и речного сообщения.

Также подписан Межправительственный имплементационный протокол к Соглашению между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии лиц, который позволит повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией. Между министерствами здравоохранения Украины и Румынии подписана декларация о намерениях сотрудничества между учреждениями здравоохранения.

Заключен и Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере между профильными службами Украины и Румынии, Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии.

Украина и Румыния: что известно о заседаниях правительств?

В конце сентября совместное заседание правительств Украины и Румынии анонсировал румынский премьер-министр Марчел Чолаку.

"В следующем месяце у меня будет совместная встреча с Украиной, и я поеду в Киев с несколькими министрами, чтобы закрыть как можно больше направлений сотрудничества, которые у нас есть с Украиной", – отмечал тогда он.

12 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стороны обсудят вопросы экспорта.

Глава правительства выражал убеждение, что будет подписана и быстро реализована масса документов, которые позволят увеличить экспортные способности украинской логистики с Румынией и Молдовой в два раза.