Украина и Румыния расширяют оборонное сотрудничество

Украина и Румыния будут расширять взаимное военно-техническое сотрудничество. Взаимное партнерство предполагает усиление обороноспособности Украины и развитие ОПК Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что 18 октября в рамках визита правительственной делегации Румынии министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин и министр экономики, предпринимательства и туризма Румынии Штефан-Раду Опря подписали Меморандум о взаимопонимании.

В документе говорится о поддержке и расширении взаимного военно-технического сотрудничества между Румынией и Украиной.

"Подписанный меморандум свидетельствует о жесткой поддержке Румынией украинской оборонной индустрии, о которой было заявлено в Соглашении между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о военно-техническом сотрудничестве, подписанном в Бухаресте 5 сентября 2020 года", - подчеркивают в Минстратегпроме.

Ожидается, что результатом этого Меморандума станет укрепление дружеских двусторонних отношений между Румынией и Украиной, в частности в сфере оборонной промышленности. Взаимное партнерство предполагает усиление обороноспособности Украины и развитие ОПК Румынии.

"Наращивание сотрудничества с оборонными индустриями западных стран — один из приоритетов развития украинского ОПК. Мы стремимся полностью интегрироваться в пространство безопасности НАТО и стать надежным партнером — и мы рады, что столь важные для нас страны, как Румыния, поддерживают наше стремление", — прокомментировал Камышин.

Мы поддерживаем углубление и расширение сотрудничества между нашими оборонными компаниями. Мы уверены, что дальнейшее привлечение инвестиций позволит повысить конкурентоспособность, эффективность и инновационный потенциал технологической и промышленной базы. Мы поддерживаем Украину как надежного, верного демократическим ценностям партнера. Когда позволит ситуация, мы также готовы присоединиться к программам восстановления, чтобы вернуть жизнь граждан Украины как можно ближе к нормальному", – добавил министр Румынии Штефан-Раду Опря.

Война РФ против Украины коснулась Румынии

Заметим, что Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим населенным пунктам на Дунае из-за того, что российские беспилотники постоянно атакуют зерновые комплексы в украинских портах Рени и Измаил.

Недавно министер иностранных дел Румынии Луминица Одобеску заявила, что война России против Украины "коснулась непосредственно Румынии " и представляет риск для граждан.

В Румынии, которая является членом НАТО, 13 сентября снова нашли фрагменты, похожие на осколки БПЛА.

Ранее 9 сентября военнослужащие Военно-морских сил Румынии, отправленные командованием гарнизона в Тулче на поиски упавших на территории страны фрагментов ударных беспилотников, обнаружили фрагменты такого дрона примерно в 2,5 км юго-восточнее села Плауру .

А после российской атаки на порт Измаил 4 сентября, когда с украинской стороны было визуально зафиксировано падение беспилотника на румынской территории, власти Румынии сначала отказывались признавать это, однако в дальнейшем все же подтвердили обнаружение фрагментов дрона рядом с Плаурой, расположенной непосредственно напротив Измаила на противоположном березе. .