Компенсация для аграриев: список сельхозтехники расширили до 8,7 тыс. наименований

Список украинской сельскохозяйственной техники и оборудования, стоимость которых частично компенсируется до 25%, в рамках государственной программы поддержки сельхозпроизводителей, расширили до 8 705 номенклатурных единиц от 101-го украинского производителя.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Как отметила глава министерства Юлия Свириденко, приоритетом правительства является стимулирование спроса на украинскую продукцию, в частности – на продукцию машиностроения. Она пояснила, что это является основой экономической политики "Сделано в Украине".

По словам Свириденко, в предыдущие периоды программа компенсаций стоимости отечественной с/х техники помогла увеличить долю украинской техники на рынке.

"Мы надеемся на такой же эффект и в этом году, ведь это рабочие места для тысяч людей, а также налоги в бюджеты разных уровней, благодаря которым у нас есть ресурс, чтобы обеспечивать наш сектор безопасности и обороны", - добавила министр экономики.

Также она объяснила, что программа компенсаций является вкладом в успешную жатву, ведь аграрии имеют возможность на выгодных условиях приобрести необходимую технику.

"Перечень оборудования постоянно обновляется, все больше производителей принимают участие в программе и предлагают качественную технику для нужд аграриев. На сегодняшний день сельхозпроизводители могут выбирать из 8,7 тыс. номенклатурных позиций от более сотни украинских производителей", - отметила Свириденко.

Как воспользоваться государственной программой поддержки

Чтобы воспользоваться государственной программой поддержки и получить 25% компенсации стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из Перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Иллюстрация: Министерство экономики

Для производителей, желающих подать свою технику в список, необходимо обратиться на официальную электронную почту Министерства экономики Украины – [email protected].

Заявка и добавленные к ней документы представляются Минэкономики производителем в электронной форме с наложением электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, и/или других средств идентификации, которые позволяют однозначно устанавливать личность руководителя производителя или уполномоченного им лица.

В Минэкономики отмечают, что перечень техники и оборудования обновляется регулярно после проверки степени локализации производства техники и оборудования на основании поданной производителем заявки и соответствующих документов.

Критерии, согласно которым определяется соответствие производителя с/х техники и оборудования, указаны в пп. 6-7 Постановления Кабинета Министров Украины от 1.03.2017 № 130 (с изменениями).

Программы поддержки сельскохозяйственных производителей

Программа частичной компенсации государством стоимости сельхозтехники и оборудования украинского производства на Украине стартовала 8 апреля.

Кроме программы компенсации стоимости отечественной сельскохозяйственной техники, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, в 2024 году есть такие программы по поддержке сельскохозяйственных производителей:

"Доступные кредиты 5-7-9". Агропроизводители могут получить кредит до 90 млн грн, а предприятия по переработке – до 150 млн грн.

Предприниматели, обрабатывающие до 500 га, могут получить гарантию на кредит через Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. Согласно программе, производитель может снизить залог под кредит вдвое. Эта программа также важна для аграриев, занимающихся садоводством.

Гранты на развитие садов и теплиц – до 7 млн гривен или 10 млн гривен соответственно. Деньги после утверждения проекта выплачиваются в течение месяца.

Компенсация до 50% от стоимости восстановления и строительства мелиоративных систем. Это касается прокладки труб, водоотвода, дождевального оборудования. Программа актуальна для фермеров, занимающихся семеноводством, садоводством и выращиванием овощей. В Госбюджете на 2024 год заложено 200 млн. грн.

Также добавим, что с 25 июня для аграриев стартовала подача заявок по трем направлениям бюджетной поддержки на возделывание земель и содержание сельхозживотных.

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

Фото: ua.depositphotos.com