Аграрии могут подать заявки по трем направлениям бюджетной поддержки: как это сделать

В Государственном аграрном реестре с 25 июня аграрии могут подать заявки по трем направлениям бюджетной поддержки на возделывание земель и содержание сельхозживотных.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Какие программы государственной поддержки

Отмечается, что 25 июня 2024 года в 10 часов Государственный аграрный реестр начнет прием заявок на отдельную бюджетную субсидию в размере 4 тыс. грн на 1 га обрабатываемых угодий сельскохозяйственного назначения для производителей сельскохозяйственной продукции, имеющих в собственности и/или пользовании до 120 га земель сельскохозяйственного назначения.

Кроме того, 27 июня в 10.00 в Государственном аграрном реестре начнется прием заявок на специальные бюджетные дотации для содержания коров, коз и/или овец.

Специальная бюджетная субсидия для аграриев, имеющих в собственности от 3 до 100 коров (всех направлений производительности), предусматривается выплата по 7 тыс. грн на каждую голову.

Специальная бюджетная субсидия для аграриев, содержащих маточное поголовье коз и/или овец от 5 до 500 голов – в размере 2 тыс. грн на одну голову.

Кто может подать заявку

Как отмечают в Минагрополитики, подать заявки на получение бюджетной помощи могут аграрии всех областей, кроме территорий, временно оккупированных и зоны активных боевых действий.

"При регистрации в ГАР заявок на сумму, соответствующую утвержденному объему бюджетных средств, подача заявок прекращается. О чем будет объявлено в ГАР и на сайте Минагрополитики", - подчеркивают в МинАПК.

Там добавляют, что поддержка предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции.

В ГАР неоднократно прекращали прием заявок

Следует отметить, что остановка приема заявок на субсидии происходит уже не в первый раз. Первоначально планировалось, что аграрии с деоккупированных территорий и территорий, где завершились боевые действия, смогут подавать заявки на земельные субсидии с 1 мая по 30 июня. Однако уже 4 мая Минагрополитики заявило о приостановлении приема заявок.

Причиной было также названо, что количество полученных заявок уже соответствует предусмотренному объему бюджетных выплат (796 миллионов гривен). В ведомстве заверили, что все уже поданные заявки будут проработаны, а новая волна приема заявок будет открыта "в случае наличия дополнительных ресурсов".

Также Министерство аграрной политики и продовольствия информировало, что ГАР с 28 мая возобновит прием заявок на получение указанной помощи сельскохозяйственным производителям. Однако уже через полтора часа после возобновления приема ведомство сообщило о прекращении приема заявок.

Правительство расширило направления поддержки для фермерских хозяйств

Напомним, что в марте Кабинет министров принял постановление о расширении направлений государственной поддержки аграриев, зарегистрированных в Государственном аграрном реестре, и увеличении суммы выплат.

В частности, бюджетные средства будут предоставляться по следующим направлениям и в таком размере: