В ГАР снова прекратили прием заявок на земельные дотации: какова причина

В Государственном аграрном реестре почти сразу после возобновления снова был прекращен прием заявок на получение отдельной бюджетной субсидии на 1 гектар сельхозугодий для аграриев с деоккупированных территорий и территорий после боевых действий.

Напомним, что накануне Министерство аграрной политики и продовольствия информировало, что ГАР с 28 мая возобновит прием заявок на получение указанной помощи сельскохозяйственным производителям. Однако уже через полтора часа после возобновления приема ведомство сообщило о прекращении приема заявок.

Там отметили, что решение было обусловлено достижением запланированного объема бюджетных выплат по данной программе. Однако все заявки, поданные аграриями к настоящему моменту, будут рассмотрены и проработаны согласно установленной процедуре.

Напомним, программа предусматривает, что малые фермерские хозяйства площадью до 120 гектаров смогут получить финансовую поддержку в размере 8 тысяч гривен на 1 гектар.

Подать заявку могут агропроизводители, работающие в определенных местностях Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, где завершились боевые действия или временная оккупация.

Следует отметить, что остановка приема заявок на субсидии происходит уже не в первый раз. Первоначально планировалось, что аграрии с деоккупированных территорий и территорий, где завершились боевые действия, смогут подавать заявки на земельные субсидии с 1 мая по 30 июня. Однако уже 4 мая Минагрополитики заявило о приостановке приема заявок. Продолжалось она более трех недель.

Причиной было также названо то, что количество полученных заявок уже соответствует предусмотренному объему бюджетных выплат (796 миллионов гривен). В ведомстве заверили, что все уже поданные заявки будут проработаны, а новая волна приема заявок будет открыта "в случае наличия дополнительных ресурсов".

Кабмин усилил помощь фермерам

Напомним, что поддержка для зарегистрированных в ГАР аграриев с территорий, где завершились боевые действия или оккупация, субсидиями в 8 тысяч гривен на гектар была предусмотрена еще мартовским постановлением Кабинета министров.

Также тогда была увеличена до 4 тысяч гривен за гектар бюджетная поддержка аграриев из других мест, которые также возделывают до 120 гектаров сельскохозяйственных земель. Раньше они получали 3,1 тысячи гривен за гектар.

Кроме того, была введена специальная дотация для фермеров, занимающихся содержанием крупного рогатого скота, в размере 7 тысяч гривен за каждую корову, независимо от направления продуктивности. Эта поддержка доступна для хозяйств, содержащих от 3 до 100 коров.

Ввело тогда правительство и спецдотацию для содержания маточного поголовья коз и овец. Она составляет 2 тысячи гривен на одну голову и касается хозяйств, которые содержат от 5 до 500 коз и овец.

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