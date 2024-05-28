У ДАР знову припинено прийом заявок на земельні дотації: яка причина

В Державному аграрному реєстрі майже відразу після поновлення знову було припинено прийом заявок на отримання окремої бюджетної субсидії на 1 гектар сільгоспугідь для аграріїв з деокупованих територій та на яких завершено ведення бойових дій.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство аграрної політики та продовольства інформувало, що ДАР з 28 травня поновить прийом заявок на отримання зазначеної допомоги сільськогосподарським виробникам. Проте вже за півтори години після поновлення прийому відомство повідомило про припинення прийому заявок.

Там зазначили, що рішення було обумовлене досягненням запланованого обсягу бюджетних виплат за даною програмою. Однак всі заявки, які були подані аграріями до цього моменту, будуть розглянуті та опрацьовані згідно з встановленою процедурою.

Нагадаємо, що програма передбачає, що малі фермерські господарства площею до 120 гектарів зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на 1 гектар.

Подати заявку можуть агровиробники, які працюють у певних місцевостях Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, де завершилися бойові дії або тимчасова окупація.

Слід зауважити, що зупинка прийому заявок на субсидії відбувається вже не вперше. Спочатку планувалося, що аграрії з деокупованих територій та територій, де завершилися бойові дії, зможуть подавати заявки на земельні субсидії з 1 травня по 30 червня. Проте вже 4 травня Мінагрополітики заявило про призупинення прийому заявок. Тривало воно понад три тижні.

Причиною було також названо те, що кількість отриманих заявок вже відповідає передбаченому обсягу бюджетних виплат (796 мільйонів гривень). У відомстві запевнили, що всі вже подані заявки будуть опрацьовані, а нову хвилю прийому заявок буде відкрито “в разі наявності додаткових ресурсів”.

Кабмін посилив допомогу фермерам

Нагадаємо, що підтримка для зареєстрованих у ДАР аграріїв з територій, де завершилися бойові дії чи окупація, субсидіями у 8 тисяч гривень на гектар була передбачена ще березневою постановою Кабінету міністрів.

Також тоді була збільшена до 4 тисяч гривень за гектар бюджетна підтримка аграріїв з інших місцевостей, які також обробляють до 120 гектарів сільськогосподарських земель. Раніше ж вони отримували 3,1 тисячі гривень за гектар.

Крім того, була запроваджена спеціальна дотація для фермерів, які займаються утриманням великої рогатої худоби, у розмірі 7 тисяч гривень за кожну корову, незалежно від напряму продуктивності. Ця підтримка доступна для господарств, які утримують від 3 до 100 корів.

Запровадив тоді уряд і спецдотацію для утримання маточного поголів’я кіз та овець. Вона складає 2 тисяч гривень на одну голову і стосується господарств, що утримують від 5 до 500 кіз та овець.

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