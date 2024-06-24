Аграрії можуть подати заявки за трьома напрямами бюджетної підтримки: як це зробити

У Державному аграрному реєстрі з 25 червня аграрії можуть подати заявки за трьома напрямами бюджетної підтримки на оброблення земель та утримання сільгосптварин.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Які програми державної підтримки

Зазначається, що 25- червня 2024 року о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на окрему бюджетну субсидію у розмірі 4 тис. грн на 1 га оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення для виробників сільськогосподарської продукції, що мають у власності та/або користуванні до 120 га земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, 27 червня о 10 годині в Державному аграрному реєстрі розпочнеться прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання корів, кіз та/або овець.

Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які мають у власності від 3 до 100 корів (усіх напрямів продуктивності) передбачається виплата по 7 тис. грн на кожну голову.

Спеціальна бюджетна субсидія для аграріїв, які утримують маточне поголів’я кіз та/або овець від 5 до 500 голів - у розмірі 2 тис. грн на одну голову.

Хто може подати заявку

Як зауважують в Мінагрополітики, подати заявки на отримання бюджетної допомоги можуть аграрії усіх областей окрім територій, тимчасово окупованих та зони активних бойових дій.

"При реєстрації у ДАР заявок на суму, що відповідає затвердженому обсягу бюджетних коштів, подання заявок припиняється. Про що буде оголошено в ДАР та на сайті Мінагрополітики", - підкреслюють в МінАПК.

Там додають, що підтримка надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

У ДАР неодноразово припиняли прийом заявок

Слід зауважити, що зупинка прийому заявок на субсидії відбувається вже не вперше. Спочатку планувалося, що аграрії з деокупованих територій та територій, де завершилися бойові дії, зможуть подавати заявки на земельні субсидії з 1 травня по 30 червня. Проте вже 4 травня Мінагрополітики заявило про призупинення прийому заявок.

Причиною було також названо те, що кількість отриманих заявок вже відповідає передбаченому обсягу бюджетних виплат (796 мільйонів гривень). У відомстві запевнили, що всі вже подані заявки будуть опрацьовані, а нову хвилю прийому заявок буде відкрито “в разі наявності додаткових ресурсів”.

Також Міністерство аграрної політики та продовольства інформувало, що ДАР з 28 травня поновить прийом заявок на отримання зазначеної допомоги сільськогосподарським виробникам. Проте вже за півтори години після поновлення прийому відомство повідомило про припинення прийому заявок.

Уряд розширив напрями підтримки для фермерських господарств

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

Зокрема, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі: