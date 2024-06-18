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За время войны прямые убытки агросектора Украины составили более $10 миллиардов
За два года после начала широкомасштабного вторжения России прямые убытки украинского агросектора превысили 10 млрд долларов, поэтому его восстановление следует ускорить, чтобы гарантировать внутреннюю и мировую продовольственную безопасность.
Об этом рассказал и.о. Министра аграрной политики Тарас Высоцкий во время онлайн-выступления на конференции по восстановлению сельского хозяйства Украины, сообщает Минагрополитики.
"Из-за российской агрессии украинские аграрии понесли значительные потери. От уничтожения сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,8 млрд долларов до потери и разрушения животноводческих ферм на более чем 250 млн долларов. А международные цены на продовольствие в 2022 году выросли примерно на 35%", - подчеркнул Высоцкий.
Он отметил, что Украина – один из мировых лидеров экспорта зерновых и масличных, поэтому восстановление агроотрасли обеспечит стабильность глобальных продовольственных рынков. Только после запуска новых экспортных маршрутов удалось стабилизировать ситуацию.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Для восстановления украинского агросектора необходима поддержка международных партнеров. И.о. Министр подчеркнул важность долгосрочных проектов, таких как программа ЕС Ukraine Facility.
Высоцкий отметил, что увеличение производства продукции с добавленной стоимостью – это вклад в энергетическую безопасность Украины и Европейского Союза. По его словам, Украина – потенциально может производить из разных видов отходов сельскохозяйственной деятельности достаточно биоэтанола и биометана.
Кроме того, он отметил необходимость введения льготного страхования для агропроизводителей.
В Украине уничтожена треть потенциала агросектора
Как рассказал государственный секретарь Минагрополитики Виктор Канцурак, в результате полномасштабной войны России против Украины было уничтожено около 30% всего потенциала отечественного агропромышленного сектора, а 20% сельхозземель находятся в оккупации.
Кроме того, большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами.
По данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромными убытками из-за российского вторжения, общая сумма которых составляет $80 млрд.
Согласно данным, потери включают уничтоженную агротехнику, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждения зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.
Источник фото: ua.depositphotos.com