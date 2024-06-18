За время войны прямые убытки агросектора Украины составили более $10 миллиардов

За два года после начала широкомасштабного вторжения России прямые убытки украинского агросектора превысили 10 млрд долларов, поэтому его восстановление следует ускорить, чтобы гарантировать внутреннюю и мировую продовольственную безопасность.

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Об этом рассказал и.о. Министра аграрной политики Тарас Высоцкий во время онлайн-выступления на конференции по восстановлению сельского хозяйства Украины, сообщает Минагрополитики.

"Из-за российской агрессии украинские аграрии понесли значительные потери. От уничтожения сельскохозяйственной техники на общую сумму 5,8 млрд долларов до потери и разрушения животноводческих ферм на более чем 250 млн долларов. А международные цены на продовольствие в 2022 году выросли примерно на 35%", - подчеркнул Высоцкий.

Он отметил, что Украина – один из мировых лидеров экспорта зерновых и масличных, поэтому восстановление агроотрасли обеспечит стабильность глобальных продовольственных рынков. Только после запуска новых экспортных маршрутов удалось стабилизировать ситуацию.

Для восстановления украинского агросектора необходима поддержка международных партнеров. И.о. Министр подчеркнул важность долгосрочных проектов, таких как программа ЕС Ukraine Facility.

Высоцкий отметил, что увеличение производства продукции с добавленной стоимостью – это вклад в энергетическую безопасность Украины и Европейского Союза. По его словам, Украина – потенциально может производить из разных видов отходов сельскохозяйственной деятельности достаточно биоэтанола и биометана.

Кроме того, он отметил необходимость введения льготного страхования для агропроизводителей.

В Украине уничтожена треть потенциала агросектора

Как рассказал государственный секретарь Минагрополитики Виктор Канцурак, в результате полномасштабной войны России против Украины было уничтожено около 30% всего потенциала отечественного агропромышленного сектора, а 20% сельхозземель находятся в оккупации.

Кроме того, большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами.

По данным исследования, проведенного Центром исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр) совместно с Всемирным банком, украинский агросектор столкнулся с огромными убытками из-за российского вторжения, общая сумма которых составляет $80 млрд.

Согласно данным, потери включают уничтоженную агротехнику, ущерб от потери готовой продукции на $1,97 млрд и повреждения зернохранилищ на $1,8 млрд. Ущерб в сфере животноводства, аквакультуры и рыболовства также значительный.

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