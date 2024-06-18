За час війни прямі збитки агросектору України склали понад $10 мільярдів

За два роки від початку широкомасштабного вторгнення Росії прямі збитки українського агросектору перевищили 10 млрд доларів, тому його відновлення слід прискорити, щоб гарантувати внутрішню та світову продовольчу безпеки.

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Про це розповів в.о. Міністра аграрної політики Тарас Висоцький під час онлайн-виступу на конференції з відбудови сільського господарства України, повідомляє Мінагрополітики.

"Через російську агресію українські аграрії зазнали значних втрат. Від знищення сільськогосподарської техніки на загальну суму 5,8 млрд доларів до втрати та руйнування тваринницьких ферм на понад 250 млн доларів. А міжнародні ціни на продовольство в 2022 році зросли приблизно на 35%", - наголосив Висоцький.

Він зазначив, що Україна - один із світових лідерів експорту зернових та олійних, тому відновлення агрогалузі забезпечить стабільність глобальних продовольчих ринків. Лише після запуску нових експортних маршрутів вдалося стабілізувати ситуацію.

Для відбудови українського агросектору необхідна підтримка міжнародних партнерів. В.о. Міністра наголосив на важливості довгострокових проектів, як-от програма ЄС Ukraine Facility.

Висоцький зазначив, що збільшення виробництва продукції з доданою вартістю - це внесок в енергетичну безпеку України та Європейського Союзу. За його словами, Україна - потенційно може виробляти з різних видів відходів сільськогосподарської діяльності достатньо біоетанолу та біометану.

Крім того, він відзначив необхідність запровадження пільгового страхування для агровиробників.

В Україні знищена третина потенціалу агросектору

Як розповів державний секретар Мінагрополітики Віктор Канцурак, внаслідок повномасштабної війни Росії проти України було знищено близько 30% усього потенціалу вітчизняного агропромислового сектору, а 20% сільгоспземель знаходяться в окупації.

Окрім цього, великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами.

За даними дослідження, проведеного Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр) спільно зі Світовим банком, український агросектор зіткнувся з величезними збитками через російське вторгнення, загальна сума яких становить $80 млрд.

Згідно із даними, втрати включають знищену агротехніку, шкоду від утрати готової продукції на $1,97 млрд та пошкодження зерносховищ на $1,8 млрд. Збитки у сфері тваринництва, аквакультури та рибальства також значні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com