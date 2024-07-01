Компенсація для аграріїв: перелік сільгосптехніки розширили до 8,7 тис. найменувань

Перелік української сільськогосподарської техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується до 25%, в рамках державної програми підтримки сільгоспвиробників, розширили до 8 705 номенклатурних одиниць від 101-го українського виробника.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Як зазначила очільниця міністерства Юлія Свириденко, пріоритетом уряду є стимулювання попиту на українську продукцію, зокрема – на продукцію машинобудування. Вона пояснила, що це є основою економічної політики "Зроблено в Україні".

За словами Свириденко, у попередні періоди програма компенсацій вартості вітчизняної с/г техніки допомогла збільшити частку української техніки на ринку.

"Ми сподіваємось на такий же ефект і цього року, адже це робочі місця для тисяч людей, а також податки у бюджети різних рівнів, завдяки яким ми маємо ресурс, щоб забезпечувати наш сектор безпеки та оборони", - додала міністерка економіки.

Також вона пояснила, що програма компенсацій є вкладом в успішні жнива, адже аграрії мають можливість на вигідних умовах придбати необхідну техніку.

"Перелік обладнання постійно оновлюється, все більше виробників беруть участь у програмі та пропонують якісну техніку для потреб аграріїв. На сьогодні сільгоспвиробники можуть обирати з-поміж 8,7 тис. номенклатурних позицій від понад сотні українських виробників", - відзначила Свириденко.

Як скористатися державною програмою підтримки

Щоб скористатися державною програмою підтримки та отримати 25% компенсації вартості за придбану техніку чи обладнання, агровиробник має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Ілюстрація: Міністерство економіки

Для виробників, які бажають подати свою техніку у перелік, необхідно звернутися на офіційну електронну пошту Міністерства економіки України – [email protected].

Заявка та додані до неї документи подаються до Мінекономіки виробником в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу керівника виробника або уповноваженої ним особи.

У Мінекономіки зазначають, що перелік техніки та обладнання оновлюється регулярно, після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання на підставі поданої виробником заявки та відповідних документів.

Критерії, за якими визначається відповідність виробника с/г техніки та обладнання, зазначені у пп. 6-7 Постанови Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 № 130 (зі змінами).

Програми підтримки сільськогосподарських виробників

Програма часткової компенсації державою вартості сільгосптехніки та обладнання українського виробництва в Україні стартувала 8 квітня.

Крім програми компенсації вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки, як розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Також додамо, що з 25 червня для аграріїв стартувала подача заявок за трьома напрямами бюджетної підтримки на оброблення земель та утримання сільгосптварин.

Нагадаємо, що у березні Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо розширення напрямів державної підтримки аграріїв, зареєстрованих у Державному аграрному реєстрі, та збільшення суми виплат.

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