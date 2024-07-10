Аграрії вимагають справедливих умов оподаткування пального: що пропонують

Представники аграрного бізнесу та профільних асоціацій просять парламентаріїв передбачити можливість пільгового оподаткування акцизом пального, яке використовується для обробітку сільгоспугідь.

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Про це повідомляє Асоціація “Український клуб аграрного бізнесу”.

Зазначається, що провідні аграрні асоціації звернулися до голови Верховної Ради України та народних депутатів з вимогою врахувати європейський досвід та впровадити справедливі підходи до оподаткування аграрного сектору акцизним податком.

Обурення сільгоспвиробників

В УКАБ нагадали, що найближчим часом Верховна Рада України голосуватиме у другому читанні за проєкт Закону №11256-2 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку», яким передбачається збільшення акцизу на дизпаливо з 139 євро до 330 євро за тисячу літрів до 2028 року.

"За нормальних умов, надходження від акцизного податку спрямовують на утримання і ремонт автомобільних доріг, але сільськогосподарська техніка, що задіяна в обробці полів, не пересувається дорогами загального користування а пальне для неї навпаки пропонують оподатковувати за підвищеними ставками. Саме це і викликало обурення серед сільгоспвиробників", - підкреслюють в УКАБ.

Як наголосила Марія Дідух, директорка Всеукраїнського аграрного форуму, українські аграрії вже платять вдвічі вищий акциз порівняно з їхніми європейськими колегами, а новий закон збільшить це навантаження в 5 разів.

"Ми звертаємося до членів парламенту щодо застосування зниженої ставки акцизного податку на пальне. На початку червня в першому читанні був прийнятий законопроєкт №11256-2, який піднімає акциз на пальне більше, ніж вдвічі. Все це відбувається через євроінтеграційні вимоги та необхідність наповнення бюджету для фінансування армії. Враховуючи критичну важливість наявності ресурсів для фінансування війська, підвищення ставок акцизу на час військового стану може бути виправданим. Але воно є несправедливим та неприйнятним для аграріїв та інших споживачів, які не користуються дорогами загального користування", - зауважила Дідух.

Вона додала, що передбачено законопроектом збільшення ставки до 330 євро не тільки на військовий час, а назавжди.

"Ми прагнемо справедливої гармонізації законодавства і таких же умов роботи, або майже таких, як і в ЄС по завершенню військового стану. Зокрема, для аграрних виробників у ЄС передбачена знижена ставка акцизу на пальне", - зауважила Дідух.

За її словами, у Директиві №2003/96/ЄС передбачено мінімальний акциз у розмірі 21 євро за 1000 л для аграрних товаровиробників, що є значно нижчим, ніж новий запропонований акциз в Україні.

Своєю чергою Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, додав, що поступове підвищення акцизу до 330 євро за тисячу літрів створить неконкурентні умови для українського бізнесу.

"В країнах ЄС акциз на пальне значно нижчий: у Румунії – 21 євро, у Чехії – 54 євро, у Литві – 60 євро, а польські фермери взагалі не сплачують цей податок завдяки спеціальному відшкодуванню акцизу. Ми сьогодні сплачуємо 139 євро і вже програємо на старті", - зауважив Марчук.

Генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Олег Хоменко підкреслив, що зростання акцизу неодмінно збільшить собівартість сільськогосподарської продукції.

"Збільшення акцизу призведе до підвищення собівартості продукції та зниження конкурентоспроможності українських аграріїв. Ми розуміємо необхідність гармонізації законодавства з вимогами ЄС та наповнення державного бюджету для підтримки армії, що має на меті цей законопроєкт, але ми не можемо погодитися на акциз у 330 євро, коли в європейських країнах він значно менший", - заявив Хоменко.

Тому аграрії просять владу впровадити справедливі підходи до оподаткування аграрного сектору акцизним податком. Вони закликають врахувати європейський досвід та норми європейських директив, які передбачають знижену ставку для аграрних виробників.

"Ми не просимо додаткових дотацій чи компенсацій, ми просимо звернути увагу на те, як це працює в розвинених країнах, і застосувати це у нас", - акцентував увагу Хоменко.

Сільгоспвиробники закликають депутатів врахувати правку до законопроєкту №11256-2, яка передбачає зменшення ставки акцизу для аграрних виробників після закінчення війни, щоб аграрії не стали черговою жертвою податкових змін.

Підвищення акцизів на пальне

Раніше аграрії закликали владу відтермінувати та зважити необхідність підвищення акцизу на пальне, адже це спричинить суттєве зростання витрат агросектору під час збирання врожаю, що є критичним в умовах здійснення польових робіт з мінімальної кількістю обігових коштів.

Нагадаємо, 4 червня Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, який встановлений в Євросоюзі.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу — 52 євро, альтернативного палива – 162 євро, проте відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають бути: для бензину – 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального – 330 євро, а для скрапленого газу – 125 євро за 1 000 кілограмів (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищуватися акцизи до цих показників будуть протягом п'яти років.