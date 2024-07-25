С начала года украинские аграрии привлекли более 60 млрд кредитов: какие области кредитуют больше всего

С начала 2024 г. украинские аграрии активно пользуются возможностями банковского кредитования для развития своего бизнеса. 9075 агрохозяйств получили кредиты на общую сумму 62,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Значительная часть этих средств – 25,83 миллиарда гривен – была предоставлена 5 491 хозяйству в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Лидером по объему привлеченных кредитов стала Киевская область, где 881 предприятие получило финансирование на сумму 16,08 миллиарда гривен. За ней следуют Днепропетровская (4,17 млрд грн), Черкасская (3,96 млрд грн), Кировоградская (3,9 млрд грн) и Львовская (3,84 млрд грн) области.

В рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" больше всего средств получили аграрии Киевской (3,19 млрд грн), Кировоградской (2,47 млрд грн), Винницкой (2,3 млрд грн), Одесской (2,15 млрд) грн) и Харьковской (2 млрд. грн) областей.

Следует отметить, что программа "Доступные кредиты 5-7-9%" реализуется при поддержке Всемирного банка в рамках проекта ARISE и направлена на упрощение доступа микро- и малого бизнеса к банковскому кредитованию. Аграрии могут получить кредит до 90 млн грн под 5-9% годовых в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

В Украине заработал Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, предоставляющий гарантии под кредиты малым фермерам .

При поддержке аграриям с земельным банком до 500 га будет легче получить финансирование под развитие.

Целевое назначение кредита:

приобретение земельных участков (если кредит предоставляется с целью приобретения земельного участка сельскохозяйственного назначения, фонд предоставляет гарантии только при передаче таких земельных участков в залог банка);

инвестиционные потребности (приобретение или ремонт основных средств, в том числе сельскохозяйственной техники и коммерческих помещений, в частности для соблюдения современных экологических норм и улучшения условий и безопасности труда);

пополнение оборотных средств.

Срок кредитования:

до 3 лет на пополнение оборотных средств;

до 7 лет для инвестиционных кредитов;

до 10 лет на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения;

объем портфельной гарантии – до 50% от суммы основного обязательства по кредиту.

При этом частичное гарантирование Фонда распространяется в т.ч. на кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Кабмин утвердил Стратегию продовольственной безопасности

Кабинет Министров Украины утвердил Стратегию продовольственной безопасности Украины на период до 2027 года. Согласно ему, планируется стимулировать развитие аграрного производства и обеспечить наполненность продовольственного рынка.

Второй задачей является обеспечение доступности продовольствия для всех слоев населения. Третья цель стратегии состоит в укреплении безопасности и устранении угроз. Это включает формирование государственного резерва, восстановление товарных цепей, разминирование сельскохозяйственных земель и адаптацию к климатическим изменениям.

Также стратегия достижения продовольственной безопасности будет реализована в два этапа. Первый этап продлится с 2024 по 2026 годы и будет сосредоточен на поддержке производителей и развитии агропромышленного комплекса, включая производителей органической продукции. Меры поддержки будут направлены на стимулирование производства и обеспечение стабильности отрасли.

Второй этап, запланированный на 2027 год, предусматривает восстановление предприятий пищевой промышленности на разных уровнях: от объединенных территориальных общин до государства в целом.

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