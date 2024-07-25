З початку року українські аграрії залучили понад 60 млрд кредитів: які області кредитують найбільше

З початку 2024 року українські аграрії активно користуються можливостями банківського кредитування для розвитку свого бізнесу. 9 075 агрогосподарств отримали кредити на загальну суму 62,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Значна частина цих коштів - 25,83 мільярда гривень - була надана 5 491 господарству в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Лідером за обсягом залучених кредитів стала Київська область, де 881 підприємство отримало фінансування на суму 16,08 мільярда гривень. За нею слідують Дніпропетровська (4,17 млрд грн), Черкаська (3,96 млрд грн), Кіровоградська (3,9 млрд грн) та Львівська (3,84 млрд грн) області.

У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" найбільше коштів отримали аграрії Київської (3,19 млрд грн), Кіровоградської (2,47 млрд грн), Вінницької (2,3 млрд грн), Одеської (2,15 млрд грн) та Харківської (2 млрд грн) областей.

Варто зазначити, що програма "Доступні кредити 5-7-9%" реалізується за підтримки Світового банку в рамках проєкту ARISE і спрямована на спрощення доступу мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит до 90 млн грн під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

В Україні запрацював Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, який надаватиме гарантії під кредити малим фермерам.

За його підтримки аграріям з земельним банком до 500 га буде легше отримати фінансування під розвиток.

Цільове призначення кредиту:

придбання земельних ділянок (якщо кредит надається з метою придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, фонд надає гарантії лише за умови передавання таких земельних ділянок у заставу банку);

інвестиційні потреби (придбання або ремонт основних засобів, у тому числі сільськогосподарської техніки та комерційних приміщень, зокрема для дотримання сучасних екологічних норм та покращення умов та безпеки праці);

поповнення обігових коштів.

Строк кредитування:

до 3 років на поповнення обігових коштів;

до 7 років для інвестиційних кредитів;

до 10 років для придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення;

обсяг портфельної гарантії – до 50% суми основного зобов'язання за кредитом.

При цьому, часткове гарантування Фонду розповсюджується в т.ч. на кредити за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Кабмін затвердив Стратегію продовольчої безпеки

Кабінет міністрів України затвердив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Згідно з нею, планується стимулювати розвиток аграрного виробництва та забезпечити наповненість продовольчого ринку.

Другим завданням є забезпечення доступності продовольства для всіх верств населення. Третя ціль стратегії полягає у зміцненні безпеки та усуненні загроз. Це включає формування державного резерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільськогосподарських земель і адаптацію до кліматичних змін.

Також стратегія досягнення продовольчої безпеки буде реалізована у два етапи. Перший етап триватиме з 2024 по 2026 роки та зосередиться на підтримці виробників та розвитку агропромислового комплексу, включаючи виробників органічної продукції. Заходи підтримки будуть спрямовані на стимулювання виробництва та забезпечення стабільності галузі.

Другий етап, запланований на 2027 рік та передбачає відновлення підприємств харчової промисловості на різних рівнях: від об'єднаних територіальних громад до держави в цілому.

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