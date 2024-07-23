Кабмін планує подвоїти експорт агропродукції: затверджено Стратегію продовольчої безпеки до 2027 року

Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію продовольчої безпеки України на період до 2027 року. Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду окреслив основні цілі нової стратегії. В першу чергу, планується стимулювати розвиток аграрного виробництва та забезпечити наповненість продовольчого ринку.

Другим завданням є забезпечення доступності продовольства для всіх верств населення. Третя ціль стратегії полягає у зміцненні безпеки та усуненні загроз. Це включає формування державного резерву, відновлення товарних ланцюгів, розмінування сільськогосподарських земель і адаптацію до кліматичних змін.

Також стратегія досягнення продовольчої безпеки буде реалізована у два етапи. Перший етап триватиме з 2024 по 2026 роки та зосередиться на підтримці виробників та розвитку агропромислового комплексу, включаючи виробників органічної продукції. Заходи підтримки будуть спрямовані на стимулювання виробництва та забезпечення стабільності галузі.

Другий етап, запланований на 2027 рік та передбачає відновлення підприємств харчової промисловості на різних рівнях: від об'єднаних територіальних громад до держави в цілому

Як зазначило Міністерство аграрної політики та продовольства України, втілення Стратегії продовольчої безпеки дозволить країні створити міцну та надійну систему, здатну протистояти будь-яким викликам.

Додамо, у лютому ЗМІ “Інтерфакс-Україна” повідомляло, що Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки, спрямований на значне збільшення виробництва вітчизняної сільськогосподарської продукції. Згідно з планом, потенціал виробництва агропродукції має досягти 200 мільйонів тонн, а зернових та олійних культур – 150 мільйонів тонн.

Очікується, що таке збільшення виробництва не лише забезпечить продовольчу безпеку країни, а й призведе до майже дворазового зростання експортних поставок української сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та готових харчових продуктів, що позитивно вплине на економіку країни.

Розвиток рослинництва стане поштовхом для зростання тваринництва та супутніх виробництв, що спеціалізуються на кормах та харчових продуктах, таких як білки, спеціальні жири, глютен, молочні та м'ясні продукти.

Крім того,автори стратегії вбачають значний потенціал у виробництві продукції під власними торговими марками (private label) для великих міжнародних торговельних мереж та виробників продуктів харчування.

Також Міністерство визначило пріоритетні напрямки інвестицій, серед яких розвиток "зеленої" енергетики та логістики, включаючи виробництво біометану, будівництво іригаційних систем та елеваторів, а також збільшення виробництва готової продукції, такої як фрукти, овочі, молоко, молочні та м'ясні продукти. Важливим аспектом є також виробництво сільськогосподарської техніки, засобів захисту рослин та добрив.

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