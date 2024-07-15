У Мінагрополітики розповіли, як спека вплине на ранні зернові

Спека впливає на врожай ранніх зернових культур, однак для них її вплив не є критичним, але для пізніх зернових, таких як соняшник та соя спека може бути небезпечною.

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Про це розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише "Інтерфакс-Україна".

"Щодо цих культур (ранніх зернових) є також певний ефект спеки, але він не є критичним. І з погляду збирання навіть є сприятливі умови", - сказав він.

Висоцький уточнив, що йдеться насамперед про пшеницю, ячмінь, овес, горох, жито та ріпак. За його словами, ці культури активно збирають, і станом на сьогодні середня врожайність цих культур становить 37 ц/га. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях вже намолотили понад мільйон тонн у кожному з цих регіонів.

"Вона (врожайність – ред.) ще зростатиме, тому що насамперед збирають південні та центральні регіони. Далі входитимуть у збирання західні та північні регіони, де урожайність буде вищою", - зазначив очільник Мінагрополітики.

За його словами, середня врожайність ранніх культур за прогнозом зафіксується на рівні приблизно 45-48 ц/га. Загалом, у відомстві прогнозують виробництво 27 млн тонн ранніх зернових культур.

За інформацією Мінагрополітики, врожайність основних сільгоспкультур у 2023 році становила: пшениці - 47,9 ц/га (порівняно із 40,5 ц/га роком раніше), ячменю - 39,3 ц/га (34,7 ц/га).

Раніше цього тижня Висоцький спрогнозував, що врожайність цього року буде на 5-7% нижчою за минулорічний результат через погодні умови.

Спека зменшить врожай пізніх культур

Щодо пізніх культур, Висоцький зауважив, що розмір негативного ефекту спеки залежатиме від погоди у наступні тижні, бо саме зараз пік цвітіння, запилення та зростання відповідних культур.

"Але вже станом на сьогодні ця спека справді не дозволить зібрати рекордні показники з кукурудзи та соняшника", - констатував очільник Мінагрополітики.

Він також зазначив, що динаміка цін залежатиме від інфляції та девальвації, оскільки це експортно-орієнтовані культури.

"А яка буде ситуація остаточна вже з вересня, ми зможемо зробити прогноз у другій половині серпня. На сьогодні якихось різких змін цін на підставі цього збору (врожаю) не передбачається", - сказав Висоцький.

Раніше в Мінагрополітики прогнозували, що у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) трохи знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році у порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com