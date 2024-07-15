В Минагрополитики рассказали, как жара повлияет на ранние зерновые

Жара влияет на урожай ранних зерновых культур, однако для них ее влияние не является критическим, но для поздних зерновых, таких как подсолнечник и жара соя может быть опасной.

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Об этом рассказал исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"В отношении этих культур (ранних зерновых) есть также определенный эффект жары, но он не является критическим. И с точки зрения уборки даже есть благоприятные условия", - сказал он.

Высоцкий уточнил, что речь идет прежде всего о пшенице, ячмене, овесе, горохе, рожи и рапсе. По его словам, эти культуры активно собирают, и по состоянию на сегодняшний день средняя урожайность этих культур составляет 37 ц/га. В Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях уже намолотили более миллиона тонн в каждом из этих регионов.

"Она (урожайность – ред.) еще будет расти, потому что в первую очередь собирают южные и центральные регионы. Далее будут входить в сбор западные и северные регионы, где урожайность будет выше", - отметил глава Минагрополитики.

По его словам, средняя урожайность ранних культур по прогнозу зафиксируется на уровне около 45-48 ц/га. В общем, в ведомстве прогнозируют производство 27 млн тонн ранних зерновых культур.

По информации Минагрополитики, урожайность основных сельхозкультур в 2023 году составляла: пшеницы – 47,9 ц/га (по сравнению с 40,5 ц/га годом ранее), ячменя – 39,3 ц/га (34,7 ц/га).

Ранее на этой неделе Высоцкий спрогнозировал, что урожайность в этом году будет на 5-7% ниже прошлогоднего результата из-за погодных условий.

Жара уменьшит урожай поздних культур

Относительно поздних культур, Высоцкий заметил, что размер негативного эффекта жары будет зависеть от погоды в последующие недели, потому что сейчас пик цветения, опыления и роста соответствующих культур.

"Но уже по состоянию на сегодняшний день эта жара действительно не позволит собрать рекордные показатели по кукурузе и подсолнечнику", - констатировал глава Минагрополитики.

Он также отметил, что динамика цен будет зависеть от инфляции и девальвации, поскольку это экспортно-ориентированные культуры.

"А какая будет ситуация окончательная уже с сентября, мы сможем сделать прогноз во второй половине августа. На сегодняшний день каких-то резких изменений цен на основании этого сбора (урожая) не предусматривается", - сказал Высоцкий.

Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн.

Источник фото: ua.depositphotos.com