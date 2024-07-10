В 2024 году в Украине урожайность озимых культур ожидается ниже прошлогодней

Аграрии уже собрали более 4 миллионов тонн урожая в 2024 году. В этот объем входят озимые культуры - пшеница, ячмень и рапс, а также завершается сбор гороха.

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Об этом рассказал и.о. министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет "Интерфакс-Украина".

"В этом году жатва началась на две недели раньше из-за погодных условий. Сейчас идет сбор озимого ячменя, озимой пшеницы и озимого рапса. Кроме того, в некоторых областях уже начали собирать горох. По состоянию на сегодняшний день уже намолочено более 4 миллионов тонн, и эта цифра ежедневно увеличивается", - отметил Высоцкий.

По словам и. министра, несмотря на обстрелы, включая атаки на поля, в большинстве случаев проблемы удается локализовать. Уборка зерновых происходит активными темпами, что позволяет прогнозировать урожай зерновых на уровне около 56 миллионов тонн.

Высоцкий уточнил, что урожай ранних культур составляет более 10% от общего валового урожая. Наибольшая доля – 36 миллионов тонн – придется на кукурузу, урожай которой будут собирать осенью.

Говоря об урожайности озимых пшеницы и ячменя, и. министра отметил, что их показатели на 5-7% ниже прошлогодних из-за погодных условий. В некоторых областях наблюдается рекордная засуха, что привело к снижению урожайности, однако в западных и центральных областях показатели выше прошлогодних. Несмотря на все вызовы, которые несет война, этот результат действительно хорош.

Высоцкий также подтвердил, что жара может негативно сказаться на росте культур, таких как кукуруза и соя, однако пока эта тенденция не имеет массового характера, что позволяет надеяться на достойные показатели.

В 2024 году урожай будет меньше

Ранее в Минагрополитики прогнозировали, что в 2024 году валовое производство зерновых и масличных культур составит около 74 млн тонн. Это примерно на 10% меньше по сравнению с урожаем 2023 года, который составил 82 млн. тонн.

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) несколько снизила оценку потенциального урожая зерновых и масличных культур в 2024 году по сравнению с предыдущим прогнозом – на 1,5 млн тонн до 74,6 млн тонн.

Потенциальное снижение урожая связано с сокращением посевных площадей, преимущественно под зерновыми культурами из-за неблагоприятной ценовой ситуации на мировом рынке и относительно высокой стоимости экспортной логистики.

УЗА ожидает, что экспорт зерновых и масличных культур в 2024/2025 маркетинговом году составит 43,5 млн. тонн против прогнозируемых 53,2 млн. тонн в текущем сезоне.

Наибольшее сокращение прогнозируется для урожая кукурузы – до 25,5 млн тонн, что на 4,1 млн тонн меньше, чем в 2023 году. Экспорт кукурузы оценивается в 20,5 млн тонн против 26 млн тонн в этом году.

Урожай пшеницы в 2024 году УЗА прогнозирует на уровне 19,1 млн. тонн с потенциальным экспортом около 13 млн. тонн. Для ячменя ожидается 4,6 млн тонн урожая и 2 млн тонн экспорта.

Согласно прогнозу основных сельскохозяйственных культур на 2024/25 маркетинговый год от Департамента сельского хозяйства США (USDA), в Украине ожидается сокращение производства и экспорта пшеницы и кукурузы по сравнению с предыдущим годом.

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