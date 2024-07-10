У 2024 році в Україні урожайність озимих культур очікується нижчою за торішню

Аграрії вже зібрали більше 4 мільйонів тонн урожаю 2024 року. До цього обсягу входять озимі культури - пшениця, ячмінь та ріпак, а також завершується збір гороху.

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Про це розповів в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький, пише "Інтерфакс-Україна".

"Цього року жнива почалися на два тижні раніше через погодні умови. Наразі триває збирання озимого ячменю, озимої пшениці та озимого ріпаку. Крім того, в деяких областях уже почали збирати горох. Станом на сьогодні вже намолочено понад 4 мільйони тонн, і ця цифра щодня збільшується", - зазначив Висоцький.

За словами в.о. міністра, незважаючи на обстріли, включаючи атаки на поля, у більшості випадків проблеми вдається локалізувати. Збирання зернових відбувається активними темпами, що дозволяє прогнозувати врожай зернових на рівні близько 56 мільйонів тонн.

Висоцький уточнив, що врожай ранніх культур становить понад 10% загального валового врожаю. Найбільша частка - 36 мільйонів тонн - припаде на кукурудзу, врожай якої збиратимуть восени.

Говорячи про врожайність озимих пшениці та ячменю, в.о. міністра зазначив, що їхні показники на 5-7% нижчі за минулорічні через погодні умови. У деяких областях спостерігається рекордна посуха, що призвело до зниження врожайності, однак у західних і центральних областях показники вищі за минулорічні. Незважаючи на всі виклики, які несе війна, цей результат є дійсно хорошим.

Висоцький також підтвердив, що спека може негативно позначитися на зростанні культур, таких як кукурудза та соя, однак поки що ця тенденція не має масового характеру, що дозволяє сподіватися на гідні показники.

У 2024 році врожай буде меншим

Раніше в Мінагрополітики прогнозували, що у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це приблизно на 10% менше у порівнянні з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

Українська зернова асоціація (УЗА) трохи знизила оцінку потенційного врожаю зернових та олійних культур у 2024 році у порівнянні з попереднім прогнозом – на 1,5 млн. тонн до 74,6 млн. тонн.

Потенційне зниження врожаю пов'язане із скороченням посівних площ, переважно під зерновими культурами через несприятливу цінову ситуацію на світовому ринку та відносно високу вартість експортної логістики.

УЗА очікує, що експорт зернових та олійних культур у 2024/2025 маркетинговому році складе 43,5 млн тонн проти прогнозованих 53,2 млн тонн у поточному сезоні.

Найбільше скорочення прогнозується для врожаю кукурудзи – до 25,5 млн. тонн, що на 4,1 млн. тонн менше, ніж у 2023 році. Експорт кукурудзи оцінюється в 20,5 млн. тонн проти 26 млн. тонн цьогоріч.

Урожай пшениці у 2024 році УЗА прогнозує на рівні 19,1 млн тонн із потенційним експортом близько 13 млн тонн. Для ячменю очікується 4,6 млн. тонн урожаю та 2 млн. тонн експорту.

Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці та кукурудзи порівняно з попереднім роком.

Джерело фото: ua.depositphotos.com