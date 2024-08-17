Меліорація на Волині: створено нові осередки для покращення врожайності

На Волині зареєстровані перші організації водокористувачів – ОВК «Уховецьк» та ОВК «Білін» у Ковельському районі, які займатимуться відновленням і управлінням меліоративними системами. Про це повідомляє Мінагро.

Зазначається, що ОВК «Уховецьк» створено на базі Мельницької осушувальної системи компанією СТОВ «Васюти». Водночас ОВК «Білін» засновано компанією СТОВ «Білинське» на основі осушувальної системи «Бобровка».

Ці аграрні товариства вже понад вісім років займаються вирощуванням зернових культур, соняшнику, кукурудзи та ріпаку на загальній площі близько 2,5 тисяч гектарів.

Проте через занедбаний стан меліоративної мережі, вони стикаються з підтопленнями навесні та посухами влітку, що негативно впливає на врожайність. Раніше аграрії власними силами підтримували роботу каналів, здійснюючи їх розчищення та очищення дренажних колекторів.

У міністерстві додали, що створення організацій водокористувачів на Волині спрямоване на підвищення врожайності та відновлення гідротехнічних об'єктів через ефективне управління меліоративними системами.

Крім того Волинська область має 416,6 тисяч гектарів осушених земель із розгалуженою мережею меліоративних каналів, що створює можливості для розвитку меліорації в регіоні.

Нагадаємо, у червні Кабінет Міністрів схвалив рішення про компенсацію вартості відновлення та будівництва меліоративних систем для організацій водокористувачів.

Відтак сільгосптоваровиробники, які використовують меліоровані землі, можуть отримати до 50 відсотків компенсації вартості витрат за проведення робіт з реконструкції та модернізації наявних або будівництва нових меліоративних систем. А ОВК можуть отримати до 50 відсотків компенсації за відновлення насосних станцій.

Розмір допомоги для сільгоспвиробників складатиме не більше 26 500 гривень на 1 гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація, без урахування вартості дощувальних машин.

Зрошувальні системи почали передавати у власність фермерам

У відповідності з реформою меліорації, Міністерство аграрної політики та продовольства України вперше в історії передало у власність фермерській організації водокористувачів об’єкти меліоративної мережі.

Зокрема, інженерні мережі Суворовської зрошувальної системи тепер перейшли у власність організації водокористувачів під назвою "Вода життя".

В Україні вже створено 32 організації водокористувачів, 28 з яких на зрошувальних системах, а чотири в зоні осушення.

Також держава компенсує 25% витрат тим сільгоспвиробникам, які встановили чи модернізували системи зрошення у своїх господарствах.