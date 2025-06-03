В Украине действует уже 61 организация водопользователей, объединяющая более 150 агропроизводителей

В Украине уже создана 61 организация водопользователей, которая объединяет более 150 агропроизводителей.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады Украины.

"В марте правительство утвердило долгосрочный план развития ирригационного комплекса Украины до 2050 года. Его цель — создание действенного сектора орошения, управляемого с участием водопользователей", — отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

По его словам, для успешной реализации реформы гидромелиорации необходимо ускорить процесс передачи гидромелиоративного имущества организациям водопользователей.

"Лишь 4 из 61 организации водопользователей получили в собственность соответствующие объекты. Для решения этого вопроса важно как можно быстрее завершить передачу инфраструктуры, находящейся в настоящее время в управлении Госводагентства, в компетенцию Госрыбагентства", — уточнил замминистра.

В настоящее время в Украине реализуется 18 проектов по модернизации мелиоративной инфраструктуры, что позволит возобновить орошение еще на 6,2 тыс. га.

Напомним, в сентябре прошлого года в Черниговской области создана первая организация водопользователей "Плавы", которая находится на территории Березнянского общества Черниговского района . На территории обслуживания ОПК "Плавы", которая составляет более 900 га, находятся преимущественно легкие грунты со значительным содержанием песка, требующие двустороннего регулирования водного режима.