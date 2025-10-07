Мелиорация в Украине: стартует прием заявок на государственную поддержку

С 8 по 31 октября 2025 года идет прием заявок в Государственном аграрном реестре на получение государственной компенсации для организаций водопользователей и сельхозпроизводителей, эксплуатирующих мелиорированные земли.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

О программе

Программа предусматривает предоставление государственной поддержки для двух категорий получателей:

Сельхозтоваропроизводители , использующие мелиорированные земли, могут получить компенсацию до 50% расходов. Максимальная сумма возмещения составляет 26500 грн за гектар обрабатываемых угодий за работы по реконструкции или строительству гидротехнической инфраструктуры мелиоративных систем, проведенные в период с 1 ноября 2024 года по 31 октября 2025 года.

Организации водопользователей могут рассчитывать на возмещение до 50% стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту насосных станций, выполненных в тот же период.

Получить компенсацию могут только сельхозтоваропроизводители и организации водопользователей, которые зарегистрированы и ведут хозяйственную деятельность на территории Украины. Поддержка не распространяется на временно оккупированные территории (Автономная Республика Крым и Севастополь), а также на территории, входящие в перечень зон, где ведутся или велись боевые действия, и для которых не определена дата завершения временной оккупации, утвержденного приказом Минразвития.

"Реформа мелиорации - важное направление для развития агросектора. В связи с изменением климата и нынешней засухой в южных регионах эта помощь стала особенно актуальной. Финансовая поддержка мелиорации во время войны - еще мощная государственная помощь агросектора, которая предоставляется уже второй год подряд", - сказал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Чтобы оформить заявку на государственную компенсацию, следует:

Зарегистрироваться или авторизоваться в личном кабинете на сайте www.dar.gov.ua. В разделе "Доступные программы" выберите соответствующую программу поддержки. Заполнить анкету в установленном виде.

Напомним, в июне сообщалось, что в Украине создана 61 организация водопользователей, объединяющая более 150 агропроизводителей. Больше всего таких организаций в Черкасской области.