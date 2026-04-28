Аграрии требуют сократить сроки налоговых проверок до 3 лет: какие еще изменения предлагаются

посевная
Налоговые проверки в Украине в 2026 году: аграрный бизнес заявляет о росте давления во время войны. Фото: Днепропетровская ОВА

В условиях полномасштабной войны украинские аграрии сталкиваются не только с экономическими и логистическими вызовами, но и с усилением налогового контроля. Во Всеукраинской аграрной раде заявляют о необходимости пересмотра подходов к проверкам.

Как пишет Delo.ua , об этомсообщает заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

По его словам, во время региональных форумов аграрии все чаще отмечают, что трудности в работе связаны не только с повышением себестоимости производства или усложненной логистикой, но и с действиями налоговых органов.

В ВАР отмечают, что действующая практика проверок требует изменений. В частности, основанием для проведения проверки, по мнению представителей бизнеса, должен быть конкретный документ или четкое нарушение, а не формальные или отвлеченные причины.

Также аграрии обращают внимание на дублирование информации во время проверок. Если необходимые данные уже содержатся в государственных реестрах, то их повторное предоставление создает дополнительную административную нагрузку на предприятия.

Отдельно в ВАР предлагают сократить период, за который могут проводиться проверки с семи до трех лет.

Кроме того, в совете подчеркивают необходимость особого подхода к предприятиям, имеющим статус критически важных. Речь идет о компаниях, которые уже прошли государственную проверку, платят налоги, обеспечивают стабильную выплату заработной платы и поддерживают экономику.

По мнению Марчука, в период военного положения проверки таких предприятий следует минимизировать или временно приостановить. Это может стать одним из настоящих устройств поддержки прозрачного бизнеса.

В ВАР отмечают, что снижение административного давления будет способствовать формированию предполагаемой налоговой политики и позволит аграриям сосредоточиться на производстве и экспорте.

Напомним, что аграрии из прифронтовых регионов могут получить новый пакет государственной поддержки. Речь идет о введении дополнительных выплат, налоговых льгот и более доступном кредитовании для предприятий, работающих в сложных условиях безопасности.

Автор:
Лариса Крупко