Без этого налога денег не будет: МВФ назвал ключевое требование для продолжения финансирования Украины

Международный валютный фонд (МВФ) требует от Украины ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на международные посылки до 150 евро для сохранения своего финансирования на 8,1 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что отмена льготы на недорогие международные посылки стала одним из ключевых условий для июньского пересмотра программы МВФ, настаивающего на расширении налоговой базы.

"В настоящее время вопрос об посылках стал одним из ключевых. Без принятия этого закона пересмотр программы финансирования может и не состояться, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями", - сказал собеседник агентства.

Подразумевается введение 20% НДС на все импортные товары в почтовых отправлениях независимо от стоимости. При этом для заказов по маркетплейсам налог планируют автоматически включать в цену, а льготу сохранят только для посылок между физлицами до 45 евро.

В правительстве рассчитывают, что такие изменения принесут бюджету около 10 млрд. грн. в год и сократят теневой импорт. Закон должен быть принят до конца весны 2026 года, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование.

При этом пока что законопроект о налогообложении международных посылок даже не выставлялся на голосование в Верховной Раде из-за отсутствия поддержки среди депутатов.

Украина ожидает визита миссии МВФ в Киев в мае и договорилась о сохранении гибкости в выполнении структурных маяков программы финансирования в условиях войны.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном просмотре Украина получит 686 млн. долларов.

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и негативно повлияет на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов от МВФ.