Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налогообложение международных посылок: гендиректор "Укрпочты" выступил против принятия закона

посылки
Верховная Рада должна принять закон, отменяющий беспошлинный ввоз посылок до 150 евро / Depositphotos

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский выступает против принятия закона о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро.

Как сообщает Delo.ua, об этом Смилянский написал в Фейсбук.

"Вчера Верховная Рада должна была голосовать закон, отменяющий беспошлинный ввоз посылок до 150 евро, но отложивший его. Закон, по моему мнению, не полезен", - отметил он.

По его словам, если бы этот закон был подан как необходимость наполнения бюджета и финансирования армии, он бы его поддержал.

"Если человек тратил на посылки 100 гривен, а теперь будет 120, то эти 20 гривен будут за счет уменьшения потребления в украинских магазинах", – прогнозирует гендиректор "Укрпочты".

Равные условия для всех

Смилянский подчеркнул, что он выступает за равные условия для всех и отмечает, что почтальон платит 45% налогов на зарплату в 10 000 гривен, а айтишник на ФЛП 3-й группы — всего 8% из зарплаты в 100 000.

На 100 000 зарплаты условный айтишник, работающий на частную компанию как ФЛП, платит:

  • 5% с дохода - или 5 000 гривен,
  • 22% ЕСВ по минимальной зарплате — или 1 902 гривны,
  • 1% военного сбора – или 1 000 гривен.

То есть 7902 гривны, или менее 8% налогов со 100 000 грн.

А почтальон в "Укрпочте":

  • • 18% НДФЛ - 18 000 гривен,
  • 5% военного сбора - 5 000 гривен,
  • 22% ЕСВ со всей суммы - 22 000 гривен (платит "Укрпочта")

То есть 45 000 гривен, или 45%.

"Мы, конечно, выполним закон, если он будет принят. Более того, благодаря совместной работе с депутатами, есть возможность сделать его наименее болезненным с операционной точки зрения, для людей и, конечно, предотвратить коллапс таможни. Но давайте говорить честно: это не имеет ничего общего с равными правилами игры для всех", - подытожил Смилянсткий.

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и негативно повлияет на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.

Налог на международные посылки

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе   покупки товара   через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что   объем поступлений в государственный бюджет   от отмены льготного налогообложения международных посылок в Украине стоимостью до 150 евро может составить более 20 млрд. грн. в год.

Автор:
Светлана Манько