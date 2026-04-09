Налогообложение международных посылок: гендиректор "Укрпочты" выступил против принятия закона

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский выступает против принятия закона о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро.

Как сообщает Delo.ua, об этом Смилянский написал в Фейсбук.

"Вчера Верховная Рада должна была голосовать закон, отменяющий беспошлинный ввоз посылок до 150 евро, но отложивший его. Закон, по моему мнению, не полезен", - отметил он.

По его словам, если бы этот закон был подан как необходимость наполнения бюджета и финансирования армии, он бы его поддержал.

"Если человек тратил на посылки 100 гривен, а теперь будет 120, то эти 20 гривен будут за счет уменьшения потребления в украинских магазинах", – прогнозирует гендиректор "Укрпочты".

Равные условия для всех

Смилянский подчеркнул, что он выступает за равные условия для всех и отмечает, что почтальон платит 45% налогов на зарплату в 10 000 гривен, а айтишник на ФЛП 3-й группы — всего 8% из зарплаты в 100 000.

На 100 000 зарплаты условный айтишник, работающий на частную компанию как ФЛП, платит:

5% с дохода - или 5 000 гривен,

22% ЕСВ по минимальной зарплате — или 1 902 гривны,

1% военного сбора – или 1 000 гривен.

То есть 7902 гривны, или менее 8% налогов со 100 000 грн.

А почтальон в "Укрпочте":

• 18% НДФЛ - 18 000 гривен,

5% военного сбора - 5 000 гривен,

22% ЕСВ со всей суммы - 22 000 гривен (платит "Укрпочта")

То есть 45 000 гривен, или 45%.

"Мы, конечно, выполним закон, если он будет принят. Более того, благодаря совместной работе с депутатами, есть возможность сделать его наименее болезненным с операционной точки зрения, для людей и, конечно, предотвратить коллапс таможни. Но давайте говорить честно: это не имеет ничего общего с равными правилами игры для всех", - подытожил Смилянсткий.

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и негативно повлияет на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.

Налог на международные посылки

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок .

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман считает, что объем поступлений в государственный бюджет от отмены льготного налогообложения международных посылок в Украине стоимостью до 150 евро может составить более 20 млрд. грн. в год.