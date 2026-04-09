Оподаткування міжнародних посилок: гендиректор "Укрпошти" виступив проти ухвалення закону

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський виступає проти ухвалення закону про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро.

Як повідомляє Delo.ua, про це Смілянський написав у Фейсбук.

"Вчора Верховна Рада мала голосувати закон, який скасовує безмитне ввезення посилок до 150 євро, але відклала його. Закон, на мою думку, не корисний", - зауважив він.

За його словами, якби цей закон був поданий як необхідність наповнення бюджету та фінансування армії, то він би його підтримав.

"Якщо людина витрачала на посилки 100 гривень, а тепер буде 120, то ці 20 гривень будуть за рахунок зменшення споживання в українських магазинах", - прогнозує гендиректор "Укрпошти".

Рівні умови для всіх

Смілянський наголосив, що він виступає за рівні умови для всіх та зауважує, що листоноша платить 45% податків на зарплату в 10 000 гривень, а айтішник на ФОП 3-ї групи — лише 8% із зарплати в 100 000.

На 100 000 зарплати умовний айтішник, який працює на приватну компанію як ФОП, платить:

5% з доходу — або 5 000 гривень,

22% ЄСВ з мінімальної зарплати — або 1 902 гривні,

1% військового збору — або 1 000 гривень.

Тобто 7 902 гривні, або менше 8% податків зі 100 000 грн.

Натомість листоноша в "Укрпошті":

• 18% ПДФО — 18 000 гривень,

5% військового збору — 5 000 гривень,

22% ЄСВ з усієї суми — 22 000 гривень (платить "Укрпошта")

Тобто 45 000 гривень, або 45%.

"Ми, звісно, виконаємо закон, якщо його буде ухвалено. Більше того, завдяки спільній роботі з депутатами, є можливість зробити його найменш болісним з операційної точки зору, для людей і, звісно, запобігти колапсу митниці. Але давайте говорити чесно: це не має нічого спільного з рівними правилами гри для всіх", - підсумував Смілянський.

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк раніше попереджав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів, а також може призвести до колапсу митних процедур.

Податок на міжнародні посилки

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман вважає, що обсяг надходжень в державний бюджет від скасування пільгового оподаткування міжнародних посилок в Україну вартістю до 150 євро може скласти понад 20 млрд грн на рік.