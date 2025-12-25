Податки на посилки "Укрпошти" до €150: Смілянський закликає до реалістичних рішень

Законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до €150 потребує доопрацювання та більш реалістичних рішень, які дозволять учасникам ринку завчасно підготуватися до змін.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення генерального директора АТ "Укрпошта" Ігора Смілянського.

"Вже перша така дискусія з Мінфіном відбулася, я був присутній на ній. Я сподіваюся, що все ж таки будуть знайдені якісь реалістичні варіанти з тим, щоб ми могли відповідно підготуватися", – сказав гендиректор "Укрпошти".

На думку Смілянського, запропонований законопроєкт у нинішньому вигляді не забезпечує належного захисту внутрішнього ринку. Він зазначив, що у разі потреби наповнення державного бюджету, зокрема для фінансування оборонних закупівель, доцільно прямо говорити про запровадження податку на використання або придбання товарів. Водночас, за його словами, такий підхід матиме сенс лише за умови ефективного перекриття каналів контрабанди.

Також Смілянський звернув увагу, що, за даними "Укрпошти", близько 90% міжнародних поштових відправлень мають заявлену вартість менше ніж 10 доларів США.

Смілянський нагадав, що з 18 квітня 2024 року всі міжнародні поштові відправлення повністю оцифровані, а інформація про них в електронному вигляді передається митним органам ще на етапі оформлення покупки.

"Таким чином, вміст посилок ні для кого не є секретом", – підкреслив він.

Смілянський також зазначив, що у разі ухвалення законодавчого підходу, за яким податок до бюджету сплачуватиме іноземний продавець, великі міжнародні онлайн-майданчики, зокрема Temu та AliExpress, зможуть працювати за такою моделлю. Водночас співпраця з невеликими закордонними інтернет-магазинами залежатиме від їхньої готовності інвестувати у доопрацювання та адаптацію власних систем під нові вимоги.

За його словами, реалізація такого механізму для малих продавців з окремих країн, зокрема Великої Британії чи Італії, напряму залежатиме від того, чи будуть вони зацікавлені вкладати ресурси у відповідні зміни.

Раніше повідомлялося, що попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок, зокрема відправлень вартістю до 150 євро. Наразі обговорюються два можливі підходи: запровадження фіксованого збору з кожної посилки або механізм, за яким податок сплачуватиме український покупець іноземному продавцю, а той надалі перераховуватиме ці кошти до бюджету України.