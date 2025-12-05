МВФ назвав ключові вимоги для затвердження нової програми для України: що має виконати влада

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне відкриття нової програми фінансування для України на понад 8 млрд доларів, коли Київ виконає попередні умови.

Як пише Delo.ua, про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, повідомляє Reuters.

Чого вимагатиме МВФ від України

Козак підкреслила, що перш ніж виконавча рада МВФ розгляне угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування України, Київ повинен буде виконати низку умов, зокрема:

впровадити заходи з розширення податкової бази та усунення митних лазівок;

отримати гарантії фінансування від кредиторів.

Як пишуть "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна" , Козак зауважила, що українська влада пообіцяла вжити заходів для боротьби з неформальною економікою, зокрема посилити конкуренцію у сфері державних закупівель та усунути лазівки в чинному Трудовому кодексі.

МВФ також вимагає розширити податкову базу, яка охоплюватиме доходи від онлайн-операцій, та скасувати пільги щодо реєстрації платників податку на додану вартість (ПДВ).

Щодо ухваленого Верховною Радою держбюджету, то Козак підкреслила, що команда МВФ зараз оцінює повний текст документа, зауваживши, що він "загалом відповідає програмним зобов’язанням".

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Раніше повідомлялося, що український уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 мільйон гривень (24 тисячі доларів). Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Український уряд також узяв зобов’язання: