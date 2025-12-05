Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,25

42,17

EUR

49,40

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

МВФ назвав ключові вимоги для затвердження нової програми для України: що має виконати влада

МВФ
МВФ закликає Україну виконати всі умови нової програми / Shutterstock

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду розгляне відкриття нової програми фінансування для України на понад 8 млрд доларів, коли Київ виконає попередні умови.

Як пише Delo.ua, про це заявила директорка МВФ з комунікацій Джулі Козак, повідомляє Reuters.

Чого вимагатиме МВФ від України

Козак підкреслила, що перш ніж виконавча рада МВФ розгляне угоду на рівні персоналу щодо нової чотирирічної програми кредитування України, Київ повинен буде виконати низку умов, зокрема:

  • впровадити заходи з розширення податкової бази та усунення митних лазівок;
  • отримати гарантії фінансування від кредиторів.

Як пишуть  "Укрінформ" та "Інтерфакс-Україна",  Козак зауважила, що українська влада пообіцяла вжити заходів для боротьби з неформальною економікою, зокрема посилити конкуренцію у сфері державних закупівель та усунути лазівки в чинному Трудовому кодексі.

МВФ також вимагає розширити податкову базу, яка охоплюватиме доходи від онлайн-операцій, та скасувати пільги щодо реєстрації платників податку на додану вартість (ПДВ).

Щодо ухваленого Верховною Радою держбюджету, то Козак підкреслила, що команда МВФ зараз оцінює повний текст документа, зауваживши, що він "загалом відповідає програмним зобов’язанням".

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

Офіційно затвердити програму повинна ще Виконавча рада МВФ.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Раніше повідомлялося, що український уряд готує низку податкових змін, включаючи запровадження ПДВ для ФОП з річним доходом понад 1 мільйон гривень (24 тисячі доларів). Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Український уряд також узяв зобов’язання:

  • активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків;
  • розширити податкову базу, зокрема оподаткувати доходи з цифрових платформ (так званий "податок на OLX").
Автор:
Світлана Манько